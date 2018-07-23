Глава мінфіну США: Вашингтон домагається справедливої торгівлі з NAFTA, ЄС і КНР
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. США вважають своїм пріоритетом принцип справедливої торгівлі в переговорах щодо реалізації Угоди про північноамериканську зону вільної торгівлі (NAFTA), а також при вирішенні торгових питань з Євросоюзом і Китаєм. Про це заявив глава мінфіну США Стівен Мнучін на прес-конференції за підсумками зустрічі міністрів фінансів і глав центральних банків G20 в Буенос-Айресі, інформує УНН.
“США хочуть вільної та справедливої торгівлі — чи то переговори по NAFTA, яка є застарілою угодою, чи то торгівля з Євросоюзом, з яким у нас значний дефіцит, і який захищає чимало своїх ринків, або чи то Китай, де ми обговорювали технологічні питання” , - сказав Мнучін. Він підкреслив, що США повністю згодні з ідеєю важливості торгівлі для світової економіки, але “вона повинна бути на чесних і взаємних умовах”.
У червні 2018 року США ввели мита в розмірі 25% на імпортовані з Китаю товари на суму 50 млрд доларів. Формальним приводом стало звинувачення Китаю в крадіжці американської інтелектуальної власності і технологій, а також в несправедливій торговельній практиці.
Як повідомляв УНН, у Мінфіні США назвали умови для торговельної угоди з Китаєм.