Глава Минфина Франции признал начало торговой войны с США
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Торговая война с США уже началась, заявил глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр, передает Reuters. Министр предупредил, что подобный конфликт создает угрозу для мирового экономического роста, сообщает УНН.
“Все в „группе двадцати“ понимают, что торговая война — реальность, и здесь есть риск для мирового роста”, — приводит его слова агентство.
Особо министр подчеркнул, что европейские компании поставлены в невыгодное положение по сравнению с их американскими конкурентами из-за разного подхода к налогообложению. “Нельзя мириться с тем, что наши малые и средние предприятия должны платить более высокие налоги, чем Google, Amazone, Facebook. Речь идет о справедливости”, — заявил Ле Мэр.
Министр отметил, что Париж солидарен с Берлином по вопросу переговоров с США. “Первый шаг” на пути взаимных уступок должен предпринять именно Вашингтон, отменив тарифные ограничения, сказал он.
С 1 июня США ввели пошлины на алюминий и сталь из Канады, Мексики и стран Евросоюза. Ответные меры ЕС начали действие с 1 июля. В частности, под тариф в 25% попали американские продукты питания, табачные изделия, виски, одежда и другая продукция. Ряд товаров облагаются пошлинами в 10% от стоимости, а пошлины на некоторые виды продукции достигает 50%.
Как сообщал УНН, Франция призвала США отменить пошлины на сталь.