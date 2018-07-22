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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 36993 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 101458 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 123529 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 131107 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 168692 просмотра

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Глава Минфина Франции признал начало торговой войны с США

Глава Минфина Франции признал начало торговой войны с США

Киев  •  УНН

 • 11774 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. Торговая война с США уже началась, заявил глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр, передает Reuters. Министр предупредил, что подобный конфликт создает угрозу для мирового экономического роста, сообщает УНН.

“Все в „группе двадцати“ понимают, что торговая война — реальность, и здесь есть риск для мирового роста”, — приводит его слова агентство.

Особо министр подчеркнул, что европейские компании поставлены в невыгодное положение по сравнению с их американскими конкурентами из-за разного подхода к налогообложению. “Нельзя мириться с тем, что наши малые и средние предприятия должны платить более высокие налоги, чем Google, Amazone, Facebook. Речь идет о справедливости”, — заявил Ле Мэр.

Министр отметил, что Париж солидарен с Берлином по вопросу переговоров с США. “Первый шаг” на пути взаимных уступок должен предпринять именно Вашингтон, отменив тарифные ограничения, сказал он.

С 1 июня США ввели пошлины на алюминий и сталь из Канады, Мексики и стран Евросоюза. Ответные меры ЕС начали действие с 1 июля. В частности, под тариф в 25% попали американские продукты питания, табачные изделия, виски, одежда и другая продукция. Ряд товаров облагаются пошлинами в 10% от стоимости, а пошлины на некоторые виды продукции достигает 50%.

Как сообщал УНН, Франция призвала США отменить пошлины на сталь.

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