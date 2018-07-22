Глава Минфина Франции признал начало торговой войны с США

“Все в „группе двадцати“ понимают, что торговая война — реальность, и здесь есть риск для мирового роста”, — приводит его слова агентство.

Особо министр подчеркнул, что европейские компании поставлены в невыгодное положение по сравнению с их американскими конкурентами из-за разного подхода к налогообложению. “Нельзя мириться с тем, что наши малые и средние предприятия должны платить более высокие налоги, чем Google, Amazone, Facebook. Речь идет о справедливости”, — заявил Ле Мэр.

Министр отметил, что Париж солидарен с Берлином по вопросу переговоров с США. “Первый шаг” на пути взаимных уступок должен предпринять именно Вашингтон, отменив тарифные ограничения, сказал он.

С 1 июня США ввели пошлины на алюминий и сталь из Канады, Мексики и стран Евросоюза. Ответные меры ЕС начали действие с 1 июля. В частности, под тариф в 25% попали американские продукты питания, табачные изделия, виски, одежда и другая продукция. Ряд товаров облагаются пошлинами в 10% от стоимости, а пошлины на некоторые виды продукции достигает 50%.

Как сообщал УНН, Франция призвала США отменить пошлины на сталь.