Глава Мінфіну Франції визнав початок торгової війни з США
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Торгова війна з США вже почалася, заявив глава Мінфіну Франції Брюно Ле Мер, передає Reuters. Міністр попередив, що подібний конфлікт створює загрозу для світового економічного зростання, повідомляє УНН.
“Усі в „групі двадцяти“ розуміють, що торгова війна — реальність, і тут є ризик для світового зростання”, — наводить його слова агентство.
Особливо міністр підкреслив, що європейські компанії поставлені в невигідне становище порівняно з їхніми американськими конкурентами через різного підходу до оподаткування. “Не можна миритися з тим, що наші малі і середні підприємства повинні платити вищі податки, ніж Google, Amazone, Facebook. Йдеться про справедливість”, — заявив Ле Мер.
Міністр зазначив, що Париж солідарний з Берліном з питання переговорів з США. “Перший крок” на шляху взаємних поступок повинен зробити саме Вашингтон, скасувавши тарифні обмеження, сказав він.
З 1 червня США ввели мита на алюміній і сталь з Канади, Мексики і країн Євросоюзу. Відповідні заходи ЄС почали діяти з 1 липня. Зокрема, під тариф в 25% потрапили американські продукти харчування, тютюнові вироби, віскі, одяг і інша продукція. Ряд товарів обкладаються митом в 10% від вартості, а мита на деякі види продукції досягають 50%.
Як повідомляв УНН, Франція закликала США скасувати мита на сталь.