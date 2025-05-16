Глава МИД Турции остался на переговорах Украины и россии - СМИ

$41.470.07
46.380.21
ukenru
Зеленский о переговорах в Стамбуле: российские представители даже не могут пойти на прекращение огня
11:56 • 2794 просмотра

Зеленский о переговорах в Стамбуле: российские представители даже не могут пойти на прекращение огня

09:33 • 32589 просмотра

ЕС готовит новые санкции против россии: под ударом "Северный поток", теневой флот и банки - фон дер Ляйен

08:56 • 40979 просмотра

Украина ведет переговоры с ЕС о переходном периоде безвизовой торговли - Шмыгаль

08:43 • 45260 просмотра

Трамп заявил, что встретится с путиным, "как только мы сможем это организовать"

15 мая, 15:19 • 147785 просмотра

Зеленский: россия начала наступление по всем направлениям, главный - Сумской

15 мая, 10:37 • 167010 просмотра

Трамп заявил, что его приоритет - прекратить конфликты, а не начать их

15 мая, 06:00 • 147207 просмотра

Рютте: есть "осторожный оптимизм" на фоне потенциальных переговоров Украины и рф, но все зависит от москвы

14 мая, 18:32 • 182457 просмотра

Кубок Украины: "Шахтер" победил "Динамо" в серии послематчевых пенальти

14 мая, 14:42 • 152880 просмотра

Виткофф и Рубио прибудут в Стамбул для участия в переговорах по Украине 16 мая - СМИ

14 мая, 13:55 • 402722 просмотра

Второй полуфинал Евровидения-2025: кто выступит и где смотреть

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
1м/с
92%
749мм
Популярные новости

Киев второй раз за ночь под атакой дронов: в столице раздавались взрывы, работала ПВО

16 мая, 03:59 • 126028 просмотра

Ночная атака рф на Киевскую область затронула два района: показали последствия

16 мая, 06:30 • 30915 просмотра

Томми Ли разошелся со своей четвертой женой Бриттани Фурлан - СМИ

07:26 • 45089 просмотра

В Стамбуле стартуют переговоры Украины, США и Турции - МИД

07:49 • 64572 просмотра

Не жертва Дидди: Джастин Бибер не имел отношений со скандальным рэпером - СМИ

09:08 • 21768 просмотра
публикации

Санкции, встреча в Стамбуле, наступление россиян: ключевые заявления Зеленского по итогам встречи с Эрдоганом

15 мая, 16:24 • 231574 просмотра

Переговоры Украины и рф в Стамбуле под угрозой: международные СМИ оценили главные риски сложившейся ситуации

15 мая, 12:41 • 223477 просмотра

“Серый” рынок электроники в 2025 году должен сократиться – международные эксперты

14 мая, 16:34 • 285356 просмотра

Переговоры в Стамбуле: главные заявления и события накануне встречи Украины и россии

14 мая, 16:00 • 348902 просмотра

Второй полуфинал Евровидения-2025: кто выступит и где смотреть

14 мая, 13:55 • 402731 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Хакан Фидан

Денис Шмыгаль

Андрей Ермак

Актуальные места

Украина

Турция

Соединенные Штаты

Стамбул

Киев

Реклама
УНН Lite

Не жертва Дидди: Джастин Бибер не имел отношений со скандальным рэпером - СМИ

09:08 • 23097 просмотра

Томми Ли разошелся со своей четвертой женой Бриттани Фурлан - СМИ

07:26 • 46394 просмотра

Джастин Бибер едва не обанкротился: ему пришлось продать свой музыкальный каталог за 200 миллионов долларов, чтобы исправить положение

15 мая, 14:45 • 72803 просмотра

Шон Пенн назвал Дженнифер Лоуренс "последней кинозвездой"

15 мая, 13:23 • 110581 просмотра

Брюс Спрингстин назвал администрацию Трампа "коррумпированной, некомпетентной и предательской"

15 мая, 07:51 • 135979 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Фокс Ньюс

Нью-Йорк Таймс

Беспилотный летательный аппарат

Instagram

Глава МИД Турции остался на переговорах Украины и россии - СМИ

Киев • УНН

 • 2882 просмотра

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сейчас находится в зале переговоров между Украиной и россией.

Глава МИД Турции остался на переговорах Украины и россии - СМИ

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сейчас присутствует в зале, в котором проходят украинско-российские переговоры. Об этом сообщают российские "СМИ", пишет УНН.

Детали

Глава МИД Турции пока находится в зале российско-украинских переговоров в Стамбуле

— сказал собеседник агентства.

Ранее российские "СМИ" сообщали, со ссылкой на свои источники, что представители Турции покинут переговоры после приветственных слов.

Дополнение

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о важности скорейшего прекращения огня в Украине и отметил готовность сторон к прямым переговорам.

Сегодняшний день стал возможным, потому что обе стороны готовы к диалогу. И, как вы можете понимать, есть два пути: один из них ведет к миру, и который положит начало этому процессу, а другой приведет к большим разрушениям и большим человеческим жертвам. Обе стороны самостоятельно, по собственному желанию, будут решать, каким путем они пойдут

- отметил Фидан.

Представитель российского диктатора владимира путина дмитрий песков сообщил, что путин получает всю информацию о ходе переговоров с Украиной в Стамбуле в режиме онлайн.

По словам пескова, российская делегация в Стамбуле "имеет все необходимые установки относительно переговорной позиции", которые были выработаны на недавнем совещании у путина. О каком именно совещании идет речь, представитель не уточнил.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

ВойнаполитикаНовости Мира
Хакан Фидан
Турция
Украина
Brent
$64.72
Bitcoin
$103,650.10
S&P 500
$5,912.15
Tesla
$341.53
Газ TTF
$35.75
Золото
$3,165.84
Ethereum
$2,620.63