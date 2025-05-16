Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сейчас присутствует в зале, в котором проходят украинско-российские переговоры. Об этом сообщают российские "СМИ", пишет УНН.

Детали

Глава МИД Турции пока находится в зале российско-украинских переговоров в Стамбуле — сказал собеседник агентства.

Ранее российские "СМИ" сообщали, со ссылкой на свои источники, что представители Турции покинут переговоры после приветственных слов.

Дополнение

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о важности скорейшего прекращения огня в Украине и отметил готовность сторон к прямым переговорам.

Сегодняшний день стал возможным, потому что обе стороны готовы к диалогу. И, как вы можете понимать, есть два пути: один из них ведет к миру, и который положит начало этому процессу, а другой приведет к большим разрушениям и большим человеческим жертвам. Обе стороны самостоятельно, по собственному желанию, будут решать, каким путем они пойдут - отметил Фидан.

Представитель российского диктатора владимира путина дмитрий песков сообщил, что путин получает всю информацию о ходе переговоров с Украиной в Стамбуле в режиме онлайн.

По словам пескова, российская делегация в Стамбуле "имеет все необходимые установки относительно переговорной позиции", которые были выработаны на недавнем совещании у путина. О каком именно совещании идет речь, представитель не уточнил.