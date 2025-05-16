Готовність України та рф до діалогу зробила можливими переговори в Стамбулі - глава МЗС Туреччини

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив про важливість якнайшвидшого припинення вогню в Україні та наголосив на готовності сторін до прямих переговорів.

Про це він сказав перед початком зустрічі делегацій України та росії у Стамбулі, передає УНН.

Сьогоднішній день став можливим, бо обидві сторони готові до діалогу. І, як ви можете розуміти, є два шляхи: один з них веде до миру, і який покладе початок цьому процесу, а інший призведе до більших руйнувань і більших людських жертв. Обидві сторони самостійно, за власним бажанням, вирішуватимуть, яким шляхом вони підуть

Він підкреслив, що Туреччина від початку повномасштабної війни намагалася сприяти виходу з конфлікту, і особисто президент Ердоган доклав багато зусиль, аби об’єднати сторони.

Ми раді вітати як українську, так і російську делегації…З 22 березня ця зустріч є першою прямою зустріччю, і для того, щоб йти шляхом миру, ми повинні скористатися цією можливістю. Кожен день забирає все більше життів, поки війна забирає життя. Вкрай важливо, щоб припинення вогню відбулося якомога швидше. І ми маємо можливість закінчити війну. І я хотів би звернути увагу на певний момент. Наступний етап буде визначатися вибором, який ми зробимо, і ми будемо визначати його всі разом. І важливо, що ця зустріч підготує зустріч між лідерами