Готовність України та рф до діалогу зробила можливими переговори в Стамбулі - глава МЗС Туреччини

$41.470.07
46.380.21
ukenru
У Стамбулі проходить тристороння зустріч Туреччини, рф та України: перші кадри
10:57 • 5318 перегляди

У Стамбулі проходить тристороння зустріч Туреччини, рф та України: перші кадри

09:33 • 18666 перегляди

ЄС готує нові санкції проти росії: під ударом "Північний потік", тіньовий флот і банки - фон дер Ляєн

08:56 • 31241 перегляди

Україна у переговорах з ЄС щодо перехідного періоду безвізової торгівлі - Шмигаль

08:43 • 35724 перегляди

Трамп заявив, що зустрінеться з путіним, "щойно ми зможемо це організувати"

15 травня, 15:19 • 139030 перегляди

Зеленський: росія розпочала наступ по всіх напрямках, головний - Сумський

15 травня, 10:37 • 162642 перегляди

Трамп заявив, що його пріоритет - припинити конфлікти, а не розпочати їх

15 травня, 06:00 • 144210 перегляди

Рютте: є "обережний оптимізм" на тлі потенційних переговорів України та рф, але все залежить від москви

14 травня, 18:32 • 181982 перегляди

Кубок України: "Шахтар" переміг "Динамо" в серії післяматчевих пенальті

14 травня, 14:42 • 152537 перегляди

Віткофф і Рубіо прибудуть до Стамбула для участі в переговорах щодо України 16 травня - ЗМІ

14 травня, 13:55 • 393871 перегляди

Другий півфінал Євробачення-2025: хто виступить і де дивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2.4м/с
88%
749мм
Популярнi новини

Музей авангарду розмістять у Києві в історичній будівлі на Липській

16 травня, 01:45 • 78923 перегляди

У Румунії ультраправий кандидат Сіміон може створити антиукраїнський блок в ЄС

16 травня, 02:19 • 100728 перегляди

Київ вдруге за ніч під атакою дронів: у столиці лунали вибухи, працювала ППО

16 травня, 03:59 • 116975 перегляди

Томмі Лі розійшовся зі своєю четвертою дружиною Бріттані Фурлан - ЗМІ

07:26 • 32043 перегляди

У Стамбулі стартують переговори України, США та Туреччини - МЗС

07:49 • 55475 перегляди
Публікації

Санкції, зустріч в Стамбулі, наступ росіян: ключові заяви Зеленського за підсумками зустрічі із Ердоганом

15 травня, 16:24 • 221584 перегляди

Перемовини України та рф в Стамбулі під загрозою: міжнародні ЗМІ оцінили головні ризики ситуації, що склалася

15 травня, 12:41 • 213802 перегляди

“Сірий” ринок електроніки у 2025 році має скоротитися – міжнародні експерти

14 травня, 16:34 • 276109 перегляди

Перемовини у Стамбулі: головні заяви та події напередодні зустрічі України та рф

14 травня, 16:00 • 339953 перегляди

Другий півфінал Євробачення-2025: хто виступить і де дивитися

14 травня, 13:55 • 393901 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Хакан Фідан

Денис Шмигаль

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Туреччина

Сполучені Штати

Стамбул

Київ

Реклама
УНН Lite

Не жертва Дідді: Джастін Бібер не мав стосунків зі скандальним репером - ЗМІ

09:08 • 16303 перегляди

Томмі Лі розійшовся зі своєю четвертою дружиною Бріттані Фурлан - ЗМІ

07:26 • 33058 перегляди

Джастін Бібер ледь не збанкрутував: йому довелося продати свій музичний каталог за 200 мільйонів доларів аби виправити положення

15 травня, 14:45 • 68986 перегляди

Шон Пенн назвав Дженніфер Лоуренс "останньою кінозіркою"

15 травня, 13:23 • 106979 перегляди

Брюс Спрінгстін назвав адміністрацію Трампа "корумпованою, некомпетентною і зрадницькою"

15 травня, 07:51 • 132751 перегляди
Актуальне

F-16 Fighting Falcon

Фокс Ньюс

The New York Times

Безпілотний літальний апарат

Instagram

Готовність України та рф до діалогу зробила можливими переговори в Стамбулі - глава МЗС Туреччини

Київ • УНН

 • 834 перегляди

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив про важливість припинення вогню в Україні. Він наголосив на готовності сторін до прямих переговорів у Стамбулі.

Готовність України та рф до діалогу зробила можливими переговори в Стамбулі - глава МЗС Туреччини

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив про важливість якнайшвидшого припинення вогню в Україні та наголосив на готовності сторін до прямих переговорів.

Про це він сказав перед початком зустрічі делегацій України та росії у Стамбулі, передає УНН.

Деталі

Сьогоднішній день став можливим, бо обидві сторони готові до діалогу. І, як ви можете розуміти, є два шляхи: один з них веде до миру, і який покладе початок цьому процесу, а інший призведе до більших руйнувань і більших людських жертв. Обидві сторони самостійно, за власним бажанням, вирішуватимуть, яким шляхом вони підуть

- зазначив Фідан.

Він підкреслив, що Туреччина від початку повномасштабної війни намагалася сприяти виходу з конфлікту, і особисто президент Ердоган доклав багато зусиль, аби об’єднати сторони.

Ми раді вітати як українську, так і російську делегації…З 22 березня ця зустріч є першою прямою зустріччю, і для того, щоб йти шляхом миру, ми повинні скористатися цією можливістю. Кожен день забирає все більше життів, поки війна забирає життя. Вкрай важливо, щоб припинення вогню відбулося якомога швидше. І ми маємо можливість закінчити війну. І я хотів би звернути увагу на певний момент. Наступний етап буде визначатися вибором, який ми зробимо, і ми будемо визначати його всі разом. І важливо, що ця зустріч підготує зустріч між лідерами

- додав Фідан.

Нагадаємо

У Стамбулі розпочався раунд переговорів між делегаціями України та росії. Їх розпочав зі своєю промовою міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.  

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Політика
Стамбул
Реджеп Таїп Ердоган
Хакан Фідан
Туреччина
Україна
Brent
$64.89
Bitcoin
$103,804.90
S&P 500
$5,912.15
Tesla
$341.53
Газ TTF
$35.75
Золото
$3,179.65
Ethereum
$2,624.83