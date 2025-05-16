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В Стамбуле проходит трехсторонняя встреча Турции, рф и Украины: первые кадры
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В Стамбуле проходит трехсторонняя встреча Турции, рф и Украины: первые кадры

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Готовность Украины и рф к диалогу сделала возможными переговоры в Стамбуле - глава МИД Турции

Киев • УНН

 • 774 просмотра

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о важности прекращения огня в Украине. Он подчеркнул готовность сторон к прямым переговорам в Стамбуле.

Готовность Украины и рф к диалогу сделала возможными переговоры в Стамбуле - глава МИД Турции

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о важности скорейшего прекращения огня в Украине и подчеркнул готовность сторон к прямым переговорам.

Об этом он сказал перед началом встречи делегаций Украины и россии в Стамбуле, передает УНН.

Детали

Сегодняшний день стал возможным, потому что обе стороны готовы к диалогу. И, как вы можете понимать, есть два пути: один из них ведет к миру, и который положит начало этому процессу, а другой приведет к большим разрушениям и большим человеческим жертвам. Обе стороны самостоятельно, по собственному желанию, будут решать, каким путем они пойдут

- отметил Фидан.

Он подчеркнул, что Турция с начала полномасштабной войны пыталась способствовать выходу из конфликта, и лично президент Эрдоган приложил много усилий, чтобы объединить стороны.

Мы рады приветствовать как украинскую, так и российскую делегации…С 22 марта эта встреча является первой прямой встречей, и для того, чтобы идти по пути мира, мы должны воспользоваться этой возможностью. Каждый день забирает все больше жизней, пока война забирает жизни. Крайне важно, чтобы прекращение огня произошло как можно скорее. И у нас есть возможность закончить войну. И я хотел бы обратить внимание на определенный момент. Следующий этап будет определяться выбором, который мы сделаем, и мы будем определять его все вместе. И важно, что эта встреча подготовит встречу между лидерами

- добавил Фидан.

Напомним

В Стамбуле начался раунд переговоров между делегациями Украины и россии. Их начал со своей речью министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.  

Алина Волянская

Алина Волянская

политика
Стамбул
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