Глава МЗС Туреччини залишився на переговорах України та росії - ЗМІ

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан зараз присутній у залі, в якому проходять українсько-російські переговори. Про це повідомляють російські "ЗМІ", пише УНН.

Раніше російські "ЗМІ" повідомляли, з посиланням на свої джерела, що представники Туреччини залишать переговори після вітальних слів.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив про важливість якнайшвидшого припинення вогню в Україні та наголосив на готовності сторін до прямих переговорів.

Сьогоднішній день став можливим, бо обидві сторони готові до діалогу. І, як ви можете розуміти, є два шляхи: один з них веде до миру, і який покладе початок цьому процесу, а інший призведе до більших руйнувань і більших людських жертв. Обидві сторони самостійно, за власним бажанням, вирішуватимуть, яким шляхом вони підуть