Глава МЗС Туреччини залишився на переговорах України та росії - ЗМІ
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан зараз перебуває в залі переговорів між Україною та росією.
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан зараз присутній у залі, в якому проходять українсько-російські переговори. Про це повідомляють російські "ЗМІ", пише УНН.
Деталі
Глава МЗС Туреччини поки що перебуває в залі російсько-українських переговорів у Стамбулі
Раніше російські "ЗМІ" повідомляли, з посиланням на свої джерела, що представники Туреччини залишать переговори після вітальних слів.
Доповнення
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив про важливість якнайшвидшого припинення вогню в Україні та наголосив на готовності сторін до прямих переговорів.
Сьогоднішній день став можливим, бо обидві сторони готові до діалогу. І, як ви можете розуміти, є два шляхи: один з них веде до миру, і який покладе початок цьому процесу, а інший призведе до більших руйнувань і більших людських жертв. Обидві сторони самостійно, за власним бажанням, вирішуватимуть, яким шляхом вони підуть
Речник російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков повідомив, що путін отримує всю інформацію щодо перебігу переговорів з Україною у Стамбулі в режимі онлайн.
За словами пєскова, російська делегація в Стамбулі "має всі необхідні установки щодо переговорної позиції", які були вироблені на нещодавній нараді у путіна. Про яку саме нараду йдеться речник не уточнив.