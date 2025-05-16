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Глава МЗС Туреччини залишився на переговорах України та росії - ЗМІ

Київ • УНН

 • 3966 перегляди

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан зараз перебуває в залі переговорів між Україною та росією.

Глава МЗС Туреччини залишився на переговорах України та росії - ЗМІ

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан зараз присутній у залі, в якому проходять українсько-російські переговори. Про це повідомляють російські "ЗМІ", пише УНН.

Деталі

Глава МЗС Туреччини поки що перебуває в залі російсько-українських переговорів у Стамбулі

— сказав співрозмовник агентства.

Раніше російські "ЗМІ" повідомляли, з посиланням на свої джерела, що представники Туреччини залишать переговори після вітальних слів.

Доповнення

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив про важливість якнайшвидшого припинення вогню в Україні та наголосив на готовності сторін до прямих переговорів.

Сьогоднішній день став можливим, бо обидві сторони готові до діалогу. І, як ви можете розуміти, є два шляхи: один з них веде до миру, і який покладе початок цьому процесу, а інший призведе до більших руйнувань і більших людських жертв. Обидві сторони самостійно, за власним бажанням, вирішуватимуть, яким шляхом вони підуть

- зазначив Фідан.

Речник російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков повідомив, що путін отримує всю інформацію щодо перебігу переговорів з Україною у Стамбулі в режимі онлайн.

За словами пєскова, російська делегація в Стамбулі "має всі необхідні установки щодо переговорної позиції", які були вироблені на нещодавній нараді у путіна. Про яку саме нараду йдеться речник не уточнив.

Павло Зінченко

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