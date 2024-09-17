Международные партнеры Украины должны обеспечить длительную финансовую помощь Украине, еще на этапе формирования собственных бюджетов. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает УНН.

Детали

Глава МИД подчеркнул, что долгосрочные обязательства партнеров по поддержке Киева - дают Украине уверенность в победе.

Сейчас идет бюджетный процесс в ряде стран. Мы призываем партнеров обеспечить длительную финансовую помощь Украине. Долгосрочные обязательства, например, закрепленные в наших соглашениях по безопасности Kyiv Compact, дают уверенность, что мы победим и защитим общие ценности и безопасность - заявил Сибига.

Дипломат объяснил, что война это не только это не только оружие, но и экономика. По его словам, финансовая помощь Украине является чрезвычайно важной.

Фінансова допомога партнерів дасть змогу профінансувати близько 23% ВВП у цьому році - Пишний

Каждый доллар невоенной поддержки высвобождает один наш собственный доллар для усиления обороны. Какой бы ни была цена поддержки Украины, цена успеха России будет намного выше - уверен министр иностранных дел.

Напомним,

ЕС планирует предоставить Украине до 40 млрд евро новых кредитов до конца года без участия США. Это решение принято после провала плана G7 по использованию замороженных российских активов для помощи Украине.