Глава МЗС закликав партнерів забезпечити тривалу фінансову допомогу Україні
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав партнерів забезпечити тривалу фінансову допомогу Україні. Він наголосив, що довгострокові зобов'язання дають впевненість у перемозі та захисті спільних цінностей.
Міжнародні партнери України повинні забезпечити тривалу фінансову допомогу Україні, ще на етапі формування власних бюджетів. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає УНН.
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Глава МЗС наголосив, що довгострокові зобов'язання партнерів щодо підтримки Києва - дають Україні впевненість у перемозі.
Зараз триває бюджетний процес у низці країн. Ми закликаємо партнерів забезпечити тривалу фінансову допомогу Україні. Довгострокові зобов’язання, як-от закріплені в наших безпекових угодах Kyiv Compact, дають впевненість, що ми переможемо та захистимо спільні цінності та безпеку
Дипломат пояснив, що війна це не тільки це не лише зброя, а й економіка. За його словами, фінансова допомога Україні є надзвичайно важливою.
Фінансова допомога партнерів дасть змогу профінансувати близько 23% ВВП у цьому році - Пишний25.07.24, 15:21 • 25496 переглядiв
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