Глава МИД Норвегии посетил Ривненскую АЭС

Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде посетил Ровенскую атомную электростанцию, чтобы выразить поддержку работе над обеспечением ядерной безопасности. Об этом сообщается на сайте правительства Норвегии, пишет УНН.

Атаки России на энергосистему могут поставить под угрозу ядерную безопасность даже тогда, когда атомные электростанции не подвергаются прямому воздействию, - сказал Эспен Барт Эйде.

Детали

По его мнению, любая угроза ядерной безопасности Украины и Европы является абсолютно недопустимой. Министр также напомнил, что сотрудничество между Украиной и Норвегией в области ядерной безопасности началось еще в 1986 году после аварии на Чернобыльской АЭС. Это партнерство расширилось после аннексии Крыма Россией и ее военных действий на востоке Украины в 2014 году, а также усилилось с началом полномасштабной войны в 2022 году. В частности, в марте 2022 года Норвегия передала Ровенской АЭС необходимые запасные части для обеспечения бесперебойной работы.

Мы также поддержали меры по кибербезопасности на Ровенской АЭС и предоставили оборудование для обеспечения быстрого запуска реакторов после автоматического отключения из-за нестабильного электроснабжения, - сказал министр.

Он также выразил серьезную обеспокоенность относительно ситуации на Запорожской АЭС, которая находится под контролем российских военных. Вместе с министром на Ривненскую АЭС прибыл Пер Странд, генеральный директор Норвежского агентства по радиационной и ядерной безопасности (DSA).

"Нападения России на энергосеть представляют прямую угрозу ядерной безопасности и безопасности Европы", - подчеркнул он.

Напомним

Ночью 25 сентября зафиксирован пролет российского ударного беспилотника на низкой высоте возле Ровенской АЭС. Энергоатом предупреждает об угрозе ядерной безопасности и призывает прекратить энергетический террор.