Глава МЗС Норвегії відвідав Рівненську АЕС
Київ • УНН
Еспен Барт Ейде відвідав Рівненську АЕС, щоб висловити підтримку ядерній безпеці України. Норвегія надає допомогу в забезпеченні безпеки АЕС, включаючи кібербезпеку та обладнання для швидкого запуску реакторів.
Глава МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде відвідав Рівненську атомну електростанцію, щоб висловити підтримку роботі над забезпеченням ядерної безпеки. Про це повідомляється на сайті уряду Норвегії, пише УНН.
Атаки Росії на енергосистему можуть поставити під загрозу ядерну безпеку навіть тоді, коли атомні електростанції не зазнають прямого впливу,
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На його думку, будь-яка загроза ядерній безпеці України та Європи є абсолютно неприпустимою. Міністр також нагадав, що співробітництво між Україною та Норвегією в галузі ядерної безпеки розпочалося ще у 1986 році після аварії на Чорнобильській АЕС. Це партнерство розширилося після анексії Криму Росією та її військових дій на сході України у 2014 році, а також посилилося з початком повномасштабної війни в 2022 році. Зокрема, в березні 2022 року Норвегія передала Рівненській АЕС необхідні запасні частини для забезпечення безперебійної роботи.
Ми також підтримали заходи з кібербезпеки на Рівненській АЕС та надали обладнання для забезпечення швидкого запуску реакторів після автоматичного відключення через нестабільне електропостачання,
Він також висловив серйозну занепокоєність щодо ситуації на Запорізькій АЕС, яка знаходиться під контролем російських військових. Разом з міністром на Рівненську АЕС прибув Пер Странд, генеральний директор Норвезького агентства з радіаційної та ядерної безпеки (DSA).
"Напади росії на енергомережу становлять пряму загрозу ядерній безпеці та безпеці Європи", – наголосив він.
Нагадаємо
Вночі 25 вересня зафіксовано проліт російського ударного безпілотника на низькій висоті біля Рівненської АЕС. Енергоатом попереджає про загрозу ядерній безпеці та закликає припинити енергетичний терор.