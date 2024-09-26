Російський дрон пролетів біля Рівненської АЕС - Енергоатом
Київ • УНН
Вночі 25 вересня зафіксовано проліт російського ударного безпілотника на низькій висоті біля Рівненської АЕС. Енергоатом попереджає про загрозу ядерній безпеці та закликає припинити енергетичний терор.
Уночі 25 вересня зафіксовано проліт російського ударного безпілотника на низькій висоті біля Рівненської АЕС, повідомили у четвер у НАЕК "Енергоатом", пише УНН.
росія продовжує загрожувати безпеці АЕС України. Вночі 25 вересня зафіксовано черговий проліт ударного безпілотного апарату на критично низькій висоті недалеко від промислового майданчику Рівненської АЕС
"Вчергове російські війська несуть загрозу ядерній безпеці українських АЕС. Про кожен такий факт Енергоатом інформує відповідні установи, адже ніхто не має права порушувати принципи ядерної та радіаційної безпеки. Енергетичний терор – одна із ворожих тактик ведення війни. Однак він має бути якнайшвидше припинений", - наголосили у НАЕК.
росіяни хочуть атакувати 3 наші АЕС, у нас є інформація - Зеленський24.09.24, 22:50 • 30523 перегляди