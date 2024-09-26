Российский дрон пролетел возле Ровенской АЭС - Энергоатом

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Ночью 25 сентября зафиксирован пролет российского ударного беспилотника на низкой высоте возле Ровенской АЭС. Энергоатом предупреждает об угрозе ядерной безопасности и призывает прекратить энергетический террор.

Ночью 25 сентября зафиксирован пролет российского ударного беспилотника на низкой высоте возле Ровенской АЭС, сообщили в четверг в НАЭК «Энергоатом», пишет УНН.

россия продолжает угрожать безопасности АЭС Украины. Ночью 25 сентября зафиксирован очередной пролет ударного беспилотного аппарата на критически низкой высоте недалеко от промышленной площадки Ровенской АЭС

- сообщили в Энергоатоме.

«В очередной раз российские войска несут угрозу ядерной безопасности украинских АЭС. О каждом таком факте Энергоатом информирует соответствующие учреждения, ведь никто не имеет права нарушать принципы ядерной и радиационной безопасности. Энергетический террор - одна из вражеских тактик ведения войны. Однако он должен быть как можно быстрее прекращен», - отметили в НАЭК.

россияне хотят атаковать 3 наши АЭС, у нас есть информация - Зеленский24 сентября 2024, 19:50 • 29644 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
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