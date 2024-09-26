Российский дрон пролетел возле Ровенской АЭС - Энергоатом
Киев • УНН
Ночью 25 сентября зафиксирован пролет российского ударного беспилотника на низкой высоте возле Ровенской АЭС. Энергоатом предупреждает об угрозе ядерной безопасности и призывает прекратить энергетический террор.
Ночью 25 сентября зафиксирован пролет российского ударного беспилотника на низкой высоте возле Ровенской АЭС, сообщили в четверг в НАЭК «Энергоатом», пишет УНН.
россия продолжает угрожать безопасности АЭС Украины. Ночью 25 сентября зафиксирован очередной пролет ударного беспилотного аппарата на критически низкой высоте недалеко от промышленной площадки Ровенской АЭС
«В очередной раз российские войска несут угрозу ядерной безопасности украинских АЭС. О каждом таком факте Энергоатом информирует соответствующие учреждения, ведь никто не имеет права нарушать принципы ядерной и радиационной безопасности. Энергетический террор - одна из вражеских тактик ведения войны. Однако он должен быть как можно быстрее прекращен», - отметили в НАЭК.
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