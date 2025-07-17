Глава МИД Латвии призывает Трампа не медлить с санкциями против РФ

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже призвала президента США Дональда Трампа не медлить с давлением на Путина и ввести вторичные санкции против России раньше, чем через 50 дней. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Politico.

Детали

Байба Браже заявила, что Дональду Трампу не следует ждать 50 дней, чтобы ввести вторичные санкции против России.

Это должно быть раньше - отметила Браже.

Свою позицию она объяснила тем, что затягивание лишь дает правителю России Владимиру Путину время продолжать военную агрессию против Украины.

По словам Браже, РФ все еще способна продолжать воевать, и именно поэтому Запад должен немедленно усилить давление на Москву, чтобы попытаться заставить Путина сесть за стол переговоров. Неотложное введение санкций может стать одним из способов сделать это.

США и их союзники должны убедиться, что Россия понимает, что с каждым днем ей будет не лучше, а хуже - заявила Браже.

Браже также подчеркнула, что разведданные и общая оценка свидетельствуют об отсутствии у Путина желания завершать войну.

Глава Белого дома пришел к такому же выводу после того, как пытался "держать двери открытыми" для России, напомнила она.

"Это был вопрос времени, когда стало понятно, что Путин просто дурачит всех и затягивает время", – сказала Браже.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что "очень недоволен" Россией и анонсировал очень строгие тарифы, если не будет соглашения о прекращении огня с Украиной в течение 50 дней.

Российский президент Владимир Путин намерен продолжать войну в Украине до тех пор, пока Запад не согласится на его условия мира, игнорируя угрозы Дональда Трампа относительно более жестких санкций.

Администрация США пытается совместить давление и дипломатию, чтобы принудить Путина к переговорам и прекращению войны. В то же время новый дедлайн в 50 дней вызывает вопросы: почему сроки не сокращаются, а наоборот продлеваются, заявил в эфире телемарафона внештатный советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко.

Президент США Дональд Трамп считает, что 50 дней для введения санкций против России из-за войны в Украине – не слишком долгий срок. Ранее он анонсировал строгие тарифы, если не будет соглашения о прекращении огня с Украиной в течение этого периода.

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