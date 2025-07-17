Глава МЗС Латвії закликає Трампа не зволікати із санкціями проти рф

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже закликала президента США Дональда Трампа не зволікати з тиском на путіна та запровадити вторинні санкції проти росії раніше, ніж через 50 днів. Про це інформує УНН з посиланням на видання Politico.

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Байба Браже заявила, що Дональду Трампу не слід чекати 50 днів, аби запровадити вторинні санкції проти Росії.

Це має бути раніше - зауважила Браже.

Свою позицію вона пояснила тим, що затягування лише дає правителю росії володимиру путіну час продовжувати військову агресію проти України.

За словами Браже, рф все ще здатна продовжувати воювати, і саме тому Захід має негайно посилити тиск на москву, аби спробувати змусити путіна сісти за стіл переговорів. Невідкладне запровадження санкцій може стати одним зі способів зробити це.

США та їхні союзники повинні переконатися, що росія розуміє, що з кожним днем їй буде не краще, а гірше - заявила Браже.

Браже також наголосила, що розвіддані і загальна оцінка свідчить про відсутність у путіна бажання завершувати війну.

Глава Білого дому прийшов до такого ж висновку після того, як намагався "тримати двері відчиненими" для росії, нагадала вона.

"Це було питанням часу, коли стало зрозуміло, що путін просто дурить всіх і затягує час", – сказала Браже.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що "дуже незадоволений" росією і анонсував дуже суворі тарифи, якщо не буде угоди про припинення вогню з Україною протягом 50 днів.

російський президент володимир путін має намір продовжувати війну в Україні доти, доки Захід не погодиться на його умови миру, ігноруючи погрози Дональда Трампа щодо жорсткіших санкцій.

Адміністрація США намагається поєднати тиск і дипломатію, щоб змусити путіна до переговорів і припинення війни. Водночас новий дедлайн у 50 днів викликає запитання: чому терміни не скорочуються, а навпаки подовжуються, заявив в ефірі телемарафону позаштатний радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко.

Президент США Дональд Трамп вважає, що 50 днів для введення санкцій проти росії через війну в Україні – не надто довгий термін. Раніше він анонсував суворі тарифи, якщо не буде угоди про припинення вогню з Україною протягом цього періоду.

Трамп - терпляча людина, але є нюанс: Держдеп США про 50-денний термін для росії