Глава МИД Германии прокомментировала блокирование украинского зерна поляками

Эксклюзив
Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф
  •  44763 просмотра

Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф

Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский
  •  74454 просмотра

Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский

С начала войны СБУ обнаружила обнаружила обнаружила 7 типов вражеских "жучков" у представителей Сил обороны - Малюк
  •  67440 просмотра

С начала войны СБУ обнаружила обнаружила обнаружила 7 типов вражеских "жучков" у представителей Сил обороны - Малюк

Зеленский о блокировании Польшей украинской агропродукции: если решение не будет найдено - Украина будет защищать свой бизнес
  •  66883 просмотра

Зеленский о блокировании Польшей украинской агропродукции: если решение не будет найдено - Украина будет защищать свой бизнес

Зеленский о возможности переговоров с путиным: мы предложим площадку, на которой он сможет согласиться, что проиграл эту войну
  •  64752 просмотра

Зеленский о возможности переговоров с путиным: мы предложим площадку, на которой он сможет согласиться, что проиграл эту войну

В этой войне погибла 31 тысяча украинских военных - Зеленский
  •  53568 просмотра

В этой войне погибла 31 тысяча украинских военных - Зеленский

Эксклюзив
В ОП рассказали, когда Украина начнет предметные переговоры о содержании соглашения по безопасности с США
  •  102839 просмотра

В ОП рассказали, когда Украина начнет предметные переговоры о содержании соглашения по безопасности с США

Эксклюзив
Каждый дополнительный месяц войны приводит к катастрофическим последствиям в экономике рф - Юсов
  •  107901 просмотра

Каждый дополнительный месяц войны приводит к катастрофическим последствиям в экономике рф - Юсов

Эксклюзив
Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование
24.02.24  •  209420 просмотра

Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование

Эксклюзив
В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными
23.02.24  •  230682 просмотра

В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Глава МИД Германии прокомментировала блокирование украинского зерна поляками

Глава МИД Германии прокомментировала блокирование украинского зерна поляками

Киев  •  УНН

25 февраля 2024, 18:05  •  12959 просмотра

Read in English

Во время визита в Одессу во вторую годовщину вторжения россии в Украину министр иностранных дел Германии раскритиковал Польшу за блокирование экспорта украинского зерна на границе и призвал к профессиональным дискуссиям между польскими и украинскими чиновниками для решения этого вопроса.

Во вторую годовщину полномасштабного вторжения рф в Украину министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетила Одессу, где среди прочего высказалась о блокировании украинского зерна поляками, передает УНН.

Детали

Вместе с делегацией она побывала в Одесском порту, который беспощадно обстреливает рф, чтобы заблокировать экспорт украинского зерна, которое кормит мир. От украинской стороны, председателя Одесской ОВА Олега Кипера, министр МИД Германии получила в подарок мешочки с зерном, которое уцелело во время одной из таких атак россиян. Попутно она упомянула о поляках, которые также блокируют украинское зерно на границе, подчеркнув, что "Польша относится к самым большим сторонникам Украины, поэтому надо внимательно следить за тем, чтобы правительства этих стран не разъединялись".

"Надо внимательно смотреть, кто стоит на границе, кто блокирует. Когда я вижу маленькую чашку зерна в Одесском порту, необходимую для людей, когда голод используют как оружие, хочу заметить, что означает выбрасывать зерно на дорогу. Поэтому польским и украинским коллегам я хочу пожелать, чтобы это профессионально обсуждалось", - сказала она.

Нам не нужны средства на восстановление, нам нужно ПВО прямо сейчас: Кипер встретился с главой МИД Германии25 февраля 2024, 13:18 • 21857 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ВойнаПолитика
ukrainaУкраина
odessaОдесса
polshaПольша
Голова МЗС Німеччини прокоментувала блокування українського зерна поляками
German Foreign Minister comments on blocking of Ukrainian grain by Poles
Новости по теме

Глава МИД Германии прокомментировала блокирование украинского зерна поляками

Во время визита в Одессу во вторую годовщину вторжения россии в Украину министр иностранных дел Германии раскритиковал Польшу за блокирование экспорта украинского зерна на границе и призвал к профессиональным дискуссиям между польскими и украинскими чиновниками для решения этого вопроса.

Война •   •  12959 просмотра
Глава МИД Германии прокомментировала блокирование украинского зерна поляками

Десять систем Patriot кардинально бы изменили ситуацию, мы бы сломали оборону россиян и пошли вперед - Зеленский

Зеленский заявил, что 10 комплексов противоракетной обороны Patriot могут изменить ситуацию на поле боя в пользу Украины.

Война •   •  13033 просмотра
Десять систем Patriot кардинально бы изменили ситуацию, мы бы сломали оборону россиян и пошли вперед - Зеленский

Армия рф обстреляла Тягинку, погибли два местных жителя -Прокудин

российская армия обстреляла село Тягинка в Херсонской области, в результате чего двое местных жителей погибли в собственном дворе.

Война •   •  11046 просмотра
Армия рф обстреляла Тягинку, погибли два местных жителя -Прокудин

Оккупанты расстреляли 9 украинских военных на Бахмутском направлении - DeepState

На Бахмутском направлении оккупанты расстреляли девятерых украинских военных, свидетельствуют кадры, опубликованные Telegram-каналом DeepState.

Война •   •  12255 просмотра
Оккупанты расстреляли 9 украинских военных на Бахмутском направлении - DeepState

Президент: использование рф северокорейских ракет и иранских дронов свидетельствует, что они также испытывают дефицит вооружения

Использование россией северокорейских ракет и иранских беспилотников свидетельствует о том, что она также испытывает недостаток вооружения и техники.

Война •   •  12434 просмотра
Президент: использование рф северокорейских ракет и иранских дронов свидетельствует, что они также испытывают дефицит вооружения

россия будет готовить наступление в начале лета - Зеленский

Президент Зеленский заявил, что впереди Украину ждут сложные месяцы, поскольку россия готовит контрнаступление в начале лета, а политические и экономические колебания в США и ЕС могут повлиять на поддержку Украины.

Война •   •  14779 просмотра
россия будет готовить наступление в начале лета - Зеленский

50% оружия от партнеров не поставляется в Украину вовремя - Умеров

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что 50% оружия, которое предоставляют Украине западные партнеры, не поставляется вовремя, что приводит к потерям украинского личного состава и территории.

Война •   •  12774 просмотра
50% оружия от партнеров не поставляется в Украину вовремя - Умеров

Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф

Украина продолжает настаивать на том, что специальный международный трибунал для привлечения к ответственности российских лидеров за агрессию должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьер-министра и министра иностранных дел россии.

Война •   •  44763 просмотра
Эксклюзив
Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф

Глава СВР: один из основных современных нарративов россиян - подрыв легитимности нашей власти

Глава Службы внешней разведки Украины заявил, что одним из основных современных нарративов россиян является подрыв легитимности украинского правительства.

Политика •   •  12682 просмотра
Глава СВР: один из основных современных нарративов россиян - подрыв легитимности нашей власти

Взрыв прогремел в Полтаве - СМИ

Взрыв прогремел в Полтаве после того, как в регионе была объявлена воздушная тревога. Ранее в Воздушных силах предупредили угрозу применения баллистических ракет.

Война •   •  14628 просмотра
Взрыв прогремел в Полтаве - СМИ