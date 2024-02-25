Глава МИД Германии прокомментировала блокирование украинского зерна поляками

Во вторую годовщину полномасштабного вторжения рф в Украину министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетила Одессу, где среди прочего высказалась о блокировании украинского зерна поляками, передает УНН.

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Вместе с делегацией она побывала в Одесском порту, который беспощадно обстреливает рф, чтобы заблокировать экспорт украинского зерна, которое кормит мир. От украинской стороны, председателя Одесской ОВА Олега Кипера, министр МИД Германии получила в подарок мешочки с зерном, которое уцелело во время одной из таких атак россиян. Попутно она упомянула о поляках, которые также блокируют украинское зерно на границе, подчеркнув, что "Польша относится к самым большим сторонникам Украины, поэтому надо внимательно следить за тем, чтобы правительства этих стран не разъединялись".

"Надо внимательно смотреть, кто стоит на границе, кто блокирует. Когда я вижу маленькую чашку зерна в Одесском порту, необходимую для людей, когда голод используют как оружие, хочу заметить, что означает выбрасывать зерно на дорогу. Поэтому польским и украинским коллегам я хочу пожелать, чтобы это профессионально обсуждалось", - сказала она.

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