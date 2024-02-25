Глава МИД Германии прокомментировала блокирование украинского зерна поляками
Киев • УНН
Во время визита в Одессу во вторую годовщину вторжения россии в Украину министр иностранных дел Германии раскритиковал Польшу за блокирование экспорта украинского зерна на границе и призвал к профессиональным дискуссиям между польскими и украинскими чиновниками для решения этого вопроса.
Во вторую годовщину полномасштабного вторжения рф в Украину министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетила Одессу, где среди прочего высказалась о блокировании украинского зерна поляками, передает УНН.
Детали
Вместе с делегацией она побывала в Одесском порту, который беспощадно обстреливает рф, чтобы заблокировать экспорт украинского зерна, которое кормит мир. От украинской стороны, председателя Одесской ОВА Олега Кипера, министр МИД Германии получила в подарок мешочки с зерном, которое уцелело во время одной из таких атак россиян. Попутно она упомянула о поляках, которые также блокируют украинское зерно на границе, подчеркнув, что "Польша относится к самым большим сторонникам Украины, поэтому надо внимательно следить за тем, чтобы правительства этих стран не разъединялись".
"Надо внимательно смотреть, кто стоит на границе, кто блокирует. Когда я вижу маленькую чашку зерна в Одесском порту, необходимую для людей, когда голод используют как оружие, хочу заметить, что означает выбрасывать зерно на дорогу. Поэтому польским и украинским коллегам я хочу пожелать, чтобы это профессионально обсуждалось", - сказала она.
Нам не нужны средства на восстановление, нам нужно ПВО прямо сейчас: Кипер встретился с главой МИД Германии25 февраля 2024, 13:18 • 21857 просмотров
Глава МИД Германии прокомментировала блокирование украинского зерна поляками
Во время визита в Одессу во вторую годовщину вторжения россии в Украину министр иностранных дел Германии раскритиковал Польшу за блокирование экспорта украинского зерна на границе и призвал к профессиональным дискуссиям между польскими и украинскими чиновниками для решения этого вопроса.
Десять систем Patriot кардинально бы изменили ситуацию, мы бы сломали оборону россиян и пошли вперед - Зеленский
Зеленский заявил, что 10 комплексов противоракетной обороны Patriot могут изменить ситуацию на поле боя в пользу Украины.
Армия рф обстреляла Тягинку, погибли два местных жителя -Прокудин
российская армия обстреляла село Тягинка в Херсонской области, в результате чего двое местных жителей погибли в собственном дворе.
Оккупанты расстреляли 9 украинских военных на Бахмутском направлении - DeepState
На Бахмутском направлении оккупанты расстреляли девятерых украинских военных, свидетельствуют кадры, опубликованные Telegram-каналом DeepState.
Президент: использование рф северокорейских ракет и иранских дронов свидетельствует, что они также испытывают дефицит вооружения
Использование россией северокорейских ракет и иранских беспилотников свидетельствует о том, что она также испытывает недостаток вооружения и техники.
россия будет готовить наступление в начале лета - Зеленский
Президент Зеленский заявил, что впереди Украину ждут сложные месяцы, поскольку россия готовит контрнаступление в начале лета, а политические и экономические колебания в США и ЕС могут повлиять на поддержку Украины.
50% оружия от партнеров не поставляется в Украину вовремя - Умеров
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что 50% оружия, которое предоставляют Украине западные партнеры, не поставляется вовремя, что приводит к потерям украинского личного состава и территории.
Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф
Украина продолжает настаивать на том, что специальный международный трибунал для привлечения к ответственности российских лидеров за агрессию должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьер-министра и министра иностранных дел россии.
Глава СВР: один из основных современных нарративов россиян - подрыв легитимности нашей власти
Глава Службы внешней разведки Украины заявил, что одним из основных современных нарративов россиян является подрыв легитимности украинского правительства.
Взрыв прогремел в Полтаве - СМИ
Взрыв прогремел в Полтаве после того, как в регионе была объявлена воздушная тревога. Ранее в Воздушных силах предупредили угрозу применения баллистических ракет.