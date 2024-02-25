Голова МЗС Німеччини прокоментувала блокування українського зерна поляками

Під час візиту до Одеси у другу річницю вторгнення росії в Україну міністр закордонних справ Німеччини розкритикував Польщу за блокування експорту українського зерна на кордоні та закликав до фахових дискусій між польськими та українськими посадовцями для вирішення цього питання.