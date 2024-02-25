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Голова МЗС Німеччини прокоментувала блокування українського зерна поляками

Київ • УНН

 • 30381 перегляди

Під час візиту до Одеси у другу річницю вторгнення росії в Україну міністр закордонних справ Німеччини розкритикував Польщу за блокування експорту українського зерна на кордоні та закликав до фахових дискусій між польськими та українськими посадовцями для вирішення цього питання.

Голова МЗС Німеччини прокоментувала блокування українського зерна поляками

У другу річницю повномасштабного вторгнення рф в Україну міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відвідала Одесу, де серед іншого висловилася щодо блокування українського зерна поляками, передає УНН.

Деталі

Разом з делегацією вона побувала в Одеському порту, який нещадно обстрілює рф, аби заблокувати експорт українського зерна, який годує світ. Від української сторони, голови Одеської ОВА Олега Кіпера, міністерка МЗС Німеччини отримала в дарунок мішечки з зерном, яке вціліло під час однієї з таких атак росіян. Принагідно вона згадала про поляків, які також блокують українське зерно на кордоні, підкресливши, що "Польща належить до найбільших прихильків України, тому треба уважно стежити за тим, аби уряди цих країн не роз'єднувалися".

"Треба уважно дивитися, хто стоїть на кордоні, хто блокує. Коли я бачу маленьке горнятко зерна в Одеському порту, необхідне для людей, коли голод використовують як зброю, хочу зауважити, що означає викидати зерно на дорогу. Тому польським і українським колегам я хочу побажати, щоб це професійно обговорювалося", - сказала вона.

Нам не потрібні кошти на відновлення, нам потрібно ППО прямо зараз: Кіпер зустрівся з главою МЗС Німеччини25.02.24, 15:18 • 26602 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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