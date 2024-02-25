Нам не потрібні кошти на відновлення, нам потрібно ППО прямо зараз: Кіпер зустрівся з главою МЗС Німеччини

У другу річницю повномасштабного вторгнення глава МЗС Німеччини Анналена Бербок відвідала Одещину. Участь у заходах з нагоди приїзду німецької делегації взяв міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. У ході брифінгу він відмітив позицію очільника облдержадміністрації Олега Кіпера щодо прохання останнього допомогти Україні засобами ППО, передає УНН.

"Коли у голови облдержадміністрації запитали, яка допомога вам потрібна для відновлення України, він відповів: найкращий інструмент відновлення - ППО, тоді не буде руйнувань. Гроші ми знайдемо, відбудуємо, але зараз потрібна зброя. Коли я кажу зараз - маю на увазі прямо зараз", - процитував Кіпера Кулеба.

В ході візиту делегація з Німеччини ознайомилася з наслідками російського тероризму, зокрема на власні очі побачила руйнування, спричинені обстрілами та рішуче засудила агресію рф проти України, інформує Кіпер.

"Німеччина за останні два роки стала другим за величиною постачальником військової допомоги Україні та рішучим прихильником членства України в ЄС. Вдячні голові МЗС Німеччини Анналені Бербок за візит та особливу увагу до нашого регіону", - додає він.

Очільник облдержадміністрації поінформував Міністра закордонних справ ФРН щодо безпекової ситуації в регіоні.

"Сподіваємося на подальше посилення ППО. Візит Глави німецької дипломатії до Одеси засвідчує підтримку з боку ФРН у боротьбі України за територіальну цілісність та збереження суверенітету", - додав Кіпер.

Також Бербок отримала у подарунок мішечки з українським зерном, яке росіяни намагаються знищити другий рік поспіль.

Додамо

Одещина стала епіцентром міжнародних зустрічей. Торік регіон відвідало понад 100 делегацій. Так, у грудні Одеську область відвідав спеціальний уповноважений МЗС Греції з питань України Спиридон Ламбрідіс та генеральний консул Грецької Республіки в Одесі Дімітріос Дохтсіс. Обидва засудили російські атаки та заявили про готовність грецької сторони долучитися до відбудови Одещини у повоєнний час.

Того ж місяця Кіпер зустрівся зі шведськими офіційними особами, щоб обговорити триваючі атаки росії і заручитися подальшою підтримкою регіональної безпеки. У результаті проведеної зустрічі Одещина очікує від шведської сторони допомогу у зміцненні безпеки регіону. У листопаді Одесу відвідав новопризначений мініст закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон.

Під час візиту Кемерон ознайомився з наслідками російського тероризму, націленого на українське зерно, портову цивільну інфраструктуру та пам’ятки архітектури Одеси.