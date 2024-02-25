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Нам не нужны средства на восстановление, нам нужно ПВО прямо сейчас: Кипер встретился с главой МИД Германии

Нам не нужны средства на восстановление, нам нужно ПВО прямо сейчас: Кипер встретился с главой МИД Германии

Киев  •  УНН

25 февраля 2024, 13:18  •  16089 просмотра

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Во время визита в Одесскую область во вторую годовщину полномасштабного вторжения россии в Украину, министр иностранных дел Германии Анналена Бурбок и председатель областной государственной администрации обсудили усиление противовоздушной обороны для защиты от дальнейших российских разрушений.

Во вторую годовщину полномасштабного вторжения глава МИД Германии Анналена Бербок посетила Одесскую область. Участие в мероприятиях по случаю приезда немецкой делегации принял министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. В ходе брифинга он отметил позицию главы облгосадминистрации Олега Кипера по просьбе последнего помочь Украине средствами ПВО, передает УНН.

"Когда у главы облгосадминистрации спросили, какая помощь вам нужна для восстановления Украины, он ответил: лучший инструмент восстановления - ПВО, тогда не будет разрушений. Деньги мы найдем, отстроим, но сейчас нужно оружие. Когда я говорю сейчас - имею в виду прямо сейчас", - процитировал Кипера Кулеба.

В ходе визита делегация из Германии ознакомилась с последствиями российского терроризма, в частности воочию увидела разрушения, вызванные обстрелами и решительно осудила агрессию рф против Украины, информирует Кипер.

"Германия за последние два года стала вторым по величине поставщиком военной помощи Украине и решительным сторонником членства Украины в ЕС. Благодарны главе МИД Германии Анналене Бербок за визит и особое внимание к нашему региону", - добавляет он.

Глава облгосадминистрации проинформировал министра иностранных дел ФРГ о ситуации с безопасностью в регионе.

"Надеемся на дальнейшее усиление ПВО. Визит Главы немецкой дипломатии в Одессу свидетельствует о поддержке со стороны ФРГ в борьбе Украины за территориальную целостность и сохранение суверенитета", - добавил Кипер.

Также Бербок получила в подарок мешочки с украинским зерном, которое россияне пытаются уничтожить второй год подряд.

Добавим

Одесщина стала эпицентром международных встреч. В прошлом году регион посетило более 100 делегаций. Так, в декабре Одесскую область посетил специальный уполномоченный МИД Греции по вопросам Украины Спиридон Ламбридис и генеральный консул Греческой Республики в Одессе Димитриос Дохтсис. Оба осудили российские атаки и заявили о готовности греческой стороны присоединиться к восстановлению Одесской области в послевоенное время.

В том же месяце Кипер встретился со шведскими официальными лицами, чтобы обсудить продолжающиеся атаки россии и заручиться дальнейшей поддержкой региональной безопасности. В результате проведенной встречи Одесская область ожидает от шведской стороны помощь в укреплении безопасности региона. В ноябре Одессу посетил новоназначенный министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.

Во время визита Кэмерон ознакомился с последствиями российского терроризма, нацеленного на украинское зерно, портовую гражданскую инфраструктуру и памятники архитектуры Одессы.  

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ВойнаПолитика
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
devid-kemeronДэвид Кэмерон
gretsiyaГреция
germaniyaГермания
ukrainaУкраина
dmytro-kulebaДмитрий Кулеба
odessaОдесса
Нам не потрібні кошти на відновлення, нам потрібно ППО прямо зараз: Кіпер зустрівся з главою МЗС Німеччини
We do not need funds for reconstruction, we need air defense right now: Kiper meets with German Foreign Minister
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Нам не нужны средства на восстановление, нам нужно ПВО прямо сейчас: Кипер встретился с главой МИД Германии

Во время визита в Одесскую область во вторую годовщину полномасштабного вторжения россии в Украину, министр иностранных дел Германии Анналена Бурбок и председатель областной государственной администрации обсудили усиление противовоздушной обороны для защиты от дальнейших российских разрушений.

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