Глава МИД Франции призвал говорить с Россией на языке "баланса сил"

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
parizhПариж
frantsiyaФранция
germaniyaГермания
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
8 марта 2024, 12:44  •  164191 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
8 марта 2024, 12:31  •  161589 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

Эксклюзив
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
8 марта 2024, 11:54  •  162324 просмотра

Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах

Эксклюзив
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
8 марта 2024, 11:45  •  216037 просмотра

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
8 марта 2024, 07:29  •  101330 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

Эксклюзив
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
7 марта 2024, 15:26  •  110301 просмотра

Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня

Эксклюзив
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
7 марта 2024, 11:59  •  111814 просмотра

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Эксклюзив
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
7 марта 2024, 10:52  •  108706 просмотра

Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка

Эксклюзив
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
7 марта 2024, 08:44  •  109714 просмотра

Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт

Эксклюзив
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
6 марта 2024, 11:52  •  130954 просмотра

МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт

Новости по теме
Глава МИД Франции призвал говорить с Россией на языке "баланса сил"

Глава МИД Франции призвал говорить с Россией на языке "баланса сил"

  •  9653 просмотра
В Одесской области взрывы работает ПВО

В Одесской области взрывы работает ПВО

  •  10140 просмотра
В Крыму партизаны сжигают предвыборные агитационные материалы

В Крыму партизаны сжигают предвыборные агитационные материалы

  •  10149 просмотра
Роберт Дауни-младший получил "Оскар" за роль второго плана в "Оппенгеймере"

Роберт Дауни-младший получил "Оскар" за роль второго плана в "Оппенгеймере"

  •  9220 просмотра
"20 дней в Мариуполе" получил Оскар в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм"

"20 дней в Мариуполе" получил Оскар в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм"

  •  10727 просмотра
Натали Портман развелась с мужем после 11 лет брака

Натали Портман развелась с мужем после 11 лет брака

  •  9072 просмотра
В Португалии прошли досрочные парламентские выборы

В Португалии прошли досрочные парламентские выборы

  •  10386 просмотра
Оскар 2024: Лучшим анимационным фильмом стал "Мальчик и птица"

Оскар 2024: Лучшим анимационным фильмом стал "Мальчик и птица"

  •  9328 просмотра
По Харькову оккупанты бьют "шахедами", есть прилет

По Харькову оккупанты бьют "шахедами", есть прилет

  •  11853 просмотра
Картину Ван Гога "Портрет крестьянки в белом чепчике" продали за 4,5 млн евро

Картину Ван Гога "Портрет крестьянки в белом чепчике" продали за 4,5 млн евро

  •  8651 просмотра

Популярные

Из-за российских атак без воды остались 2 тысячи человек в Никопольском районе

Из-за российских атак без воды остались 2 тысячи человек в Никопольском районе

  •  36168 просмотра
Президент Чехии объявил, что собранные 800 тысяч боеприпасов прибудут в Украину через несколько недель

Президент Чехии объявил, что собранные 800 тысяч боеприпасов прибудут в Украину через несколько недель

  •  41904 просмотра
Атака дронов на завод в таганроге: Притула говорит, что один из самолетов А-50 критически поврежден

Атака дронов на завод в таганроге: Притула говорит, что один из самолетов А-50 критически поврежден

  •  75305 просмотра
В Кривом Роге из травматического оружия стреляли в мужчину: он в больнице, полиция проводит расследование

В Кривом Роге из травматического оружия стреляли в мужчину: он в больнице, полиция проводит расследование

  •  71153 просмотра
Оскар 2024: где смотреть и болеть за украинский фильм, который впервые может получить статуэтку

Оскар 2024: где смотреть и болеть за украинский фильм, который впервые может получить статуэтку

  •  50806 просмотра

Публикации

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

8 марта 2024, 15:00  •  184742 просмотра
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

8 марта 2024, 11:48  •  188304 просмотра
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
Эксклюзив

8 марта 2024, 11:45  •  216037 просмотра
Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

7 марта 2024, 13:39  •  216110 просмотра
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

7 марта 2024, 10:12  •  218824 просмотра

Глава МИД Франции призвал говорить с Россией на языке "баланса сил"

Министр иностранных дел Франции призвал говорить с Россией на языке "баланса сил" и больше поддерживать Украину, демонстрируя единство ЕС против действий Москвы.

Война •   •  9653 просмотра
Глава МИД Франции призвал говорить с Россией на языке "баланса сил"

В Одесской области взрывы работает ПВО

В Одесской области активизировали системы противовоздушной обороны из-за приближения атаки беспилотников со стороны Черного моря, сообщает Южное командование сил обороны.

Война •   •  10140 просмотра
В Одесской области взрывы работает ПВО

В Крыму партизаны сжигают предвыборные агитационные материалы

Активисты партизанского движения "Желтая лента" в Крыму сожгли в Симферополе агитационные материалы российских оккупантов, заявив, что выборов не будет, а будет суд и Гаага.

Война •   •  10149 просмотра
В Крыму партизаны сжигают предвыборные агитационные материалы

Роберт Дауни-младший получил "Оскар" за роль второго плана в "Оппенгеймере"

Роберт Дауни-младший получил "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана за роль в фильме "Открытое сердце".

Культура •   •  9220 просмотра
Роберт Дауни-младший получил "Оскар" за роль второго плана в "Оппенгеймере"

"20 дней в Мариуполе" получил Оскар в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм"

Украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова, снятый во время осады Мариуполя в марте 2022 года, одержал победу в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм" на премию "Оскар".

Война •   •  10727 просмотра
"20 дней в Мариуполе" получил Оскар в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм"

Натали Портман развелась с мужем после 11 лет брака

Натали Портман и ее муж Бенджамин Мильпьер развелись после 11 лет брака, как сообщается, из-за измены Мильпьера.

УНН Lite •   •  9072 просмотра
Натали Портман развелась с мужем после 11 лет брака

В Португалии прошли досрочные парламентские выборы

В Португалии 10 марта состоялись досрочные парламентские выборы, на которых, согласно предварительным результатам, правые партии были близки к победе и положили конец многолетнему доминированию социалистов.

политика •   •  10386 просмотра
В Португалии прошли досрочные парламентские выборы

Оскар 2024: Лучшим анимационным фильмом стал "Мальчик и птица"

Рисованный от руки анимационный фильм Хаяо Миядзаки "Мальчик и цапля" о мальчике, который встречает цаплю, которая переносит его в мир мертвых, чтобы воссоединиться с покойной матерью, получил премию "Оскар" за лучший анимационный фильм.

Культура •   •  9328 просмотра
Оскар 2024: Лучшим анимационным фильмом стал "Мальчик и птица"

По Харькову оккупанты бьют "шахедами", есть прилет

Харьков подвергся удару иранских беспилотников "Шахид", повредив объект гражданской инфраструктуры и близлежащие жилые дома, по словам мэра города, но о жертвах не сообщается.

Война •   •  11853 просмотра
По Харькову оккупанты бьют "шахедами", есть прилет

Картину Ван Гога "Портрет крестьянки в белом чепчике" продали за 4,5 млн евро

Картина Ван Гога 1884 года "Портрет крестьянки в белом чепчике" была продана за 4,5 миллиона евро на европейской арт-ярмарке.

Культура •   •  8651 просмотра
Картину Ван Гога "Портрет крестьянки в белом чепчике" продали за 4,5 млн евро