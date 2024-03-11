Глава МИД Франции призвал говорить с Россией на языке "баланса сил"

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в интервью La Tribune du dimanche заявил, что европейские страны должны делать больше для поддержки Украины и "разговаривать на том же языке, что и Россия - языке баланса сил", передает УНН.

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По мнению Сежурни, наивно думать, что ЕС может устанавливать свои собственные правила, тогда как Россия "пытается определить, какой должна быть внешняя политика европейских стран".

Дипломат считает, что со стороны Парижа "никогда не было двусмысленности в отношении России"; Франция хочет добиться "всплеска поддержки Украины" и подать Москве "мощный сигнал" о том, что страны ЕС едины в этом вопросе, сказал министр.

Сежурне напомнил, что семь стран, в том числе Франция, подписали с Украиной двусторонние соглашения о гарантиях безопасности, и еще 25 "находятся в процессе". По словам дипломата, между Францией и Германией "больше единства, чем кто-либо думает", существует консенсус по 80% вопросов поддержки Украины, они обсуждались на встрече 26 февраля в Елисейском дворце.

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