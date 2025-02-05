Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что на данном этапе не видно, что россия серьезно относится к переговорам. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, передает корреспондент УНН.

Я думаю, и Андрей разделяет эту оценку, что на этом этапе мы не видим, что россия серьезно относится к переговорам и серьезно относится к миру... Мы не видим никакой основы, на которой вы могли бы серьезно ожидать, что советская культура начнет переговоры