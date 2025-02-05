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Глава МИД Британии: нет признаков, что россия серьезно относится к переговорам

Глава МИД Британии: нет признаков, что россия серьезно относится к переговорам

Киев  •  УНН

 • 4899 просмотра

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Глава МИД Британии Дэвид Лэмми заявил, что россия не демонстрирует серьезного отношения к переговорам.

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что на данном этапе не видно, что россия серьезно относится к переговорам. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, передает корреспондент УНН.

Я думаю, и Андрей разделяет эту оценку, что на этом этапе мы не видим, что россия серьезно относится к переговорам и серьезно относится к миру... Мы не видим никакой основы, на которой вы могли бы серьезно ожидать, что советская культура начнет переговоры

- сказал Лэмми.

Дополнение  

2 февраля Президент Владимир Зеленский заявлял, что российский диктатор владимир путин не хочет настоящих переговоров.

Зеленский при этом указывал, что готов сесть за стол переговоров, если это позволит остановить войну, но нет никаких иллюзий относительно владимира путина. 

путин утверждает, что переговоры с рф со стороны Украины может вести "кто угодно", но подписывать документы по их итогам должны легитимные для этого люди. Кроме того, путин считает, что если у Киева кончатся патроны, война с Украиной якобы завершится за месяц-два.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина

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