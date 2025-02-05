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Голова МЗС Британії: немає ознак, що росія серйозно ставиться до переговорів

Київ • УНН

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Очільник МЗС Британії Девід Леммі заявив, що росія не демонструє серйозного ставлення до переговорів.

Очільник МЗС Великої Британії Девід Леммі заявив, що на цьому етапі не видно, що росія серйозно ставиться до переговорів. Про це він сказав під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, передає кореспондент УНН.

Я думаю, і Андрій поділяє цю оцінку, що на цьому етапі ми не бачимо, що росія серйозно ставиться до переговорів і серйозно ставиться до миру…Ми не бачимо жодної основи, на якій ви могли б серйозно очікувати, що радянська культура почне переговори

- сказав Леммі.

Доповнення  

2 лютого Президент Володимир Зеленський заявляв, що російський диктатор володимир путін не хоче справжніх переговорів.

Зеленський при цьому вказував, що готовий сісти за стіл переговорів, якщо це дозволить зупинити війну, але немає жодних ілюзій щодо володимира путіна. 

путін стверджує, що переговори з рф з боку України може вести "хто завгодно", але підписувати документи за їхніми підсумками мають легітимні для цього люди. Окрім того, путін вважає, що якщо у Києва скінчаться набої, війна з Україною нібито завершиться за місяць-два.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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