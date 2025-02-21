Глава МИД Британии Дэвид Лемми: я не вижу желания россиян действительно достичь этого мира

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми выразил сомнение в реальной готовности рф к мирным переговорам с Украиной. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

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Заявление было сделано после того, как он услышал выступление российского министра лаврова на закрытой встрече G20 в Южной Африке. Лемми отметил, что даже во время обсуждения конфликта, где украинский вопрос стал одной из главных тем, не удалось приблизиться ни к каким реальным шагам для мирного урегулирования.

Министр отметил, что не видит в словах враждебной стороны настоящего желания достичь мира. По его словам, это стало очевидным после выступления лаврова, который не вызвал впечатления готовности к диалогу.

И я должен сказать, когда я слушаю то, что русские и то, что только что сказал лавров в зале, я не вижу желания действительно достичь этого мира

Лемми также подчеркнул, что поддержка Великобританией миротворческих сил в Украине остается вопросом, который требует тщательных гарантий безопасности со стороны международного сообщества.

В то время, когда вопрос миротворцев стал одним из основных на европейских встречах, не удалось достичь единой позиции среди европейских лидеров. Однако Лемми отметил важность усиления оборонной способности Европы, указав, что Великобритания продолжит поддерживать Украину, тратя 3 миллиарда фунтов в год до завершения конфликта.

Мы обязуемся давать Украине 3 миллиарда в год, пока это будет