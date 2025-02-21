Глава МЗС Британії Девід Леммі: я не бачу бажання росіян справді досягти цього миру

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі висловив сумнів у реальній готовності рф до мирних переговорів з Україною. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Заява була зроблена після того, як він почув виступ російського міністра лаврова на закритій зустрічі G20 у Південній Африці. Леммі зазначив, що навіть під час обговорення конфлікту, де українське питання стало однією з головних тем, не вдалося наблизитися до жодних реальних кроків для мирного врегулювання.

Міністр зазначив, що не бачить у словах ворожої сторони справжнього бажання досягти миру. За його словами, це стало очевидним після виступу лаврова, який не викликав враження готовності до діалогу.

І я повинен сказати, коли я слухаю те, що росіяни і те, що щойно сказав лавров в залі, я не бачу бажання справді досягти цього миру - заявив Міністр закордонних справ Великої Британії.

Леммі також підкреслив, що підтримка Великою Британією миротворчих сил в Україні залишається питанням, яке потребує ретельних гарантій безпеки з боку міжнародної спільноти.

У той час, коли питання миротворців стало одним з основних на європейських зустрічах, не вдалося досягти єдиної позиції серед європейських лідерів. Однак Леммі наголосив на важливості посилення оборонної спроможності Європи, вказавши, що Велика Британія продовжить підтримувати Україну, витрачаючи 3 мільярди фунтів на рік до завершення конфлікту.

Ми зобов'язуємося давати Україні 3 мільярди на рік, поки це буде - підкреслив Девід Леммі.

Британський міністр порівняв Зеленського з Черчиллем: що спільного між лідерами