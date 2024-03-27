Глава Меджлиса Чубаров не исключает новую волну мобилизации крымчан в армию рф

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров не исключает новую волну мобилизации крымчан в российскую армию, в том числе крымских татар. Об этом он написал в своем Telegram-канале, ссылаясь на полученную им информацию о встрече председателя подконтрольного российским властям Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя Эмирали Аблаева с российским министром МВД Крыма Игорем Илларионовым, передает УНН.

По словам Чубарова, во время встречи Аблаев взял на себя обязательства "способствовать привлечению крымских татар к участию в войне рф против Украины".

"Во время встречи, которая не освещалась в медиа, обсуждался вопрос об увеличении мобилизации мужчин призывного возраста, проживающих в оккупированном Крыму, в состав российской армии... Известно, что Эмирали Аблаев взял на себя обязательства организации мероприятий, которые, по его заверению, "будут способствовать привлечению крымских татар для участия в специальной военной операции", - написал Чубаров.

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По данным "Крым. Реалии", в феврале председатель правления Крымскотатарского Ресурсного Центра Эскендер Бариев прогнозировал, что после выборов президента рф ситуация с мобилизацией на оккупированных территориях Украины, в частности в Крыму, ухудшится.

В январе в ГУР МО Украины заявили, что активизация принудительной мобилизации, к которой прибегают российские силы на оккупированных территориях Украины, вызвана необходимостью покрывать потери личного состава и снижением поддержки войны среди российского населения.

Перед этим правозащитная организация Human Rights Watch в своем отчете заявила, что российские власти продолжают принудительно мобилизовать в свою армию украинцев на оккупированных ею территориях Украины. Правозащитники отметили, что такая практика "военное преступление".