По меньшей мере 36 незаконно осужденных крымских политзаключенных нуждаются в немедленной медпомощи - омбудсмен

Ненадлежащие условия содержания и неоказание необходимой медицинской помощи привели к ухудшению состояния здоровья украинского политзаключенного Тофика Абдулгазиева. Мужчина похудел почти вдвое. Сейчас по меньшей мере 36 незаконно осужденных крымских политзаключенных из 216 нуждаются в немедленной медицинской помощи. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Информацию о состоянии здоровья украинского политзаключенного Тофика Адбулгазиева родственникам не предоставляют: рф продолжает дерзко нарушать международное гуманитарное право. Ненадлежащие условия содержания и неоказание необходимой медицинской помощи привели к ухудшению состояния здоровья украинского политзаключенного Тофика Абдулгазиева. В тюрьме Верхнеуральска челябинской области крымский татарин похудел почти вдвое - до 59 кг. Такую информацию получил от его жены и адвокатов - сообщил Лубинец.

Он отметил, что 22 марта Абдулгазиева госпитализировали в специализированную туберкулезную больницу в критическом состоянии, но начмед тюрьмы заверил жену, что состояние мужа - удовлетворительное.

Однако ей не говорят, какое лечение он проходил, фактически умалчивают о реальной картине здоровья политзаключенного. Сейчас по меньшей мере 36 незаконно осужденных крымских политзаключенных из 216 нуждаются в немедленной медицинской помощи, из них 27 - крымские татары - добавил Лубинец.

Напомним

Активиста "Крымской солидарности" доставили в тюрьму города Верхнеуральска в июле 2023 года.

До ареста и заключения Абдулгазиев участвовал в организации мероприятий для детей крымских политзаключенных. Был активистом "Крымской солидарности", звукооператором, участником проекта "Крымское детство".

В мае 2022 года Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону осудил Тофика Абдулгазиева по обвинению в причастности к запрещенной в россии исламской партии "Хизб ут-Тахрир". Его приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима с первыми 5 годами в тюрьме.

22 марта Абдулгазиева доставили из российской тюрьмы в туберкулезную больницу в Челябинске.