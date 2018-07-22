Глава киберкомандования США сообщил о создании рабочей группы по противодействию угрозе РФ

Ведущий задал ему вопрос о том, что находящиеся в его ведении структуры делают для противодействия киберугрозам со стороны России. “Я основал российскую группу, небольшую российскую группу. Это было сделано в соответствии с тем, чем занимается разведсообщество после 2016 года. Это очевидно соответствует тем требованиям и указаниям, которые я получил от министра (внутренней безопасности) и администрации, плюс это соответствует тому, как я вижу этот комплекс проблем”, — отметил он, не уточнив что именно представляет из себя эта структура.

Как сообщал УНН, Китай глобально работает на подрыв интересов Соединенных Штатов и их позиций как сверхдержавы. Об этом заявил заместитель директора Центра Восточной Азии Центрального разведывательного управления США Майкл Коллинз.