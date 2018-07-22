Глава кіберкомандування США повідомив про створення робочої групи з протидії загрозі РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Робоча група з протидії загрозі з боку Росії в кіберпросторі сформована в рамках кіберкомандування ЗС США. Про це заявив на форумі з питань безпеки в Аспені (штат Колорадо) керівник цієї структури і одночасно глава Агентства національної безпеки генерал-лейтенант Пол Накасоне, інформує УНН.
Ведучий поставив йому питання про те, що роблять структури, які знаходяться в його веденні для протидії кіберзагрозам з боку Росії. “Я заснував російську групу, невелику російську групу. Це було зроблено відповідно до того, чим займається розвідспільнота після 2016 року. Це очевидно відповідає тим вимогам і вказівкам, які я отримав від міністра (внутрішньої безпеки) і адміністрації, плюс це відповідає тому, як я бачу цей комплекс проблем”, — зазначив він, не уточнивши що саме являє собою ця структура.
Як повідомляв УНН, Китай глобально працює на підрив інтересів Сполучених Штатів та їх позицій як наддержави. Про це заявив заступник директора Центру Східної Азії Центрального розвідувального управління США Майкл Коллінз.