Глава кіберкомандування США повідомив про створення робочої групи з протидії загрозі РФ

Ведучий поставив йому питання про те, що роблять структури, які знаходяться в його веденні для протидії кіберзагрозам з боку Росії. “Я заснував російську групу, невелику російську групу. Це було зроблено відповідно до того, чим займається розвідспільнота після 2016 року. Це очевидно відповідає тим вимогам і вказівкам, які я отримав від міністра (внутрішньої безпеки) і адміністрації, плюс це відповідає тому, як я бачу цей комплекс проблем”, — зазначив він, не уточнивши що саме являє собою ця структура.

Як повідомляв УНН, Китай глобально працює на підрив інтересів Сполучених Штатів та їх позицій як наддержави. Про це заявив заступник директора Центру Східної Азії Центрального розвідувального управління США Майкл Коллінз.