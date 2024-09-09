Село Синьковка на Купянском направлении на Харьковщине, о захвате которого россиянами сообщили в аналитическом центре Институт изучения войны (ISW), остается серой зоной. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов Суспільному Харків, передает УНН.

"По Синьковке - там ситуация особо не изменилась, такая, как и была шесть месяцев назад. Есть изменчивая ситуация, когда заходит российская техника - там нет в Синьковке ни наших позиций, ни позиций войск рф. Туда заходит враг, после того его уничтожают и все. Синьковка - это фактически серая зона, на территории которой ведутся активные боевые действия", - сказал Синегубов.

По его словам, ситуация по Купянскому направлению действительно крайне тяжелая, потому что враг выбрал это направление как приоритетное. Там большое количество боевых столкновений, от 10 до 20 круглосуточно, и сейчас там идут бои.

Также руководитель ОВА прокомментировал продвижение россиян в сторону Кругляковки и возможности гражданских выехать с левого берега.

"Там сохраняются логистические маршруты для эвакуации, и при необходимости мы обеспечиваем там эвакуационные мероприятия по всем абсолютно населенным пунктам, которые находятся под контролем ВСУ", - сказал Синегубов.

У россиян осталось намерение захватить Купянск, в эфире суспільного сообщила Надежда Замрига, пресс-секретарь 14-й ОМБр, которая держит участок на направлении.

"В последнее время российская армия уменьшила использование техники, две-три недели назад они использовали, и, соответственно, у нас были хорошие результаты по уничтожению тяжелой техники, МТЛБ, артсистем. Сейчас больше уничтожаем живой силы противника", - рассказала пресс-секретарь.

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