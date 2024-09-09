Голова Харківської ОВА спростував повідомлення про захоплення Синьківки росіянами
Київ • УНН
За словами Синєгубова, Синьківка - це фактично сіра зона, на території якої ведуться активні бойові дії. Ситуація на Куп'янському напрямку залишається складною, з 10-20 бойовими зіткненнями щодоби.
Село Синьківка на Куп'янському напрямку на Харківщині, про захоплення якого росіянами повідомили в аналітичному центрі Інститут вивчення війни (ISW), лишається сірою зоною. Про це повідомив Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов Суспільному Харків, передає УНН.
"Щодо Синьківки — там ситуація особливо не змінилася, така, як і була шість місяців тому. Є мінлива ситуація, коли заходить російська техніка — там немає в Синьківці ані наших позицій, ані позицій військ рф. Туди заходить ворог, після того його знищують і все. Синьківка — це фактично сіра зона, на території якої ведуться активні бойові дії", — сказав Синєгубов.
За його словами, ситуація по Куп’янському напрямку дійсно вкрай важка, тому що ворог обрав цей напрямок як пріоритетний. Там велика кількість бойових зіткнень, від 10 до 20 цілодобово, і зараз там ідуть бої.
Також керівник ОВА прокоментував просування росіян у бік Кругляківки і можливості цивільних виїхати з лівого берега.
"Там зберігаються логістичні маршрути для евакуації, і за потреби ми забезпечуємо там евакуаційні заходи по всіх абсолютно населених пунктах, які перебувають під контролем ЗСУ", - сказав Синєгубов.
У росіян лишився намір захопити Куп'янськ, в етері Суспільного повідомила Надія Замрига, речниця 14-ї ОМБр, що тримає ділянку на напрямку.
"Останнім часом російська армія зменшила використання техніки, два-три тижня тому вони використовували, і, відповідно, у нас були гарні результати зі знищення важкої техніки, МТЛБ, артсистем. Зараз більше знищуємо живої сили противника", — розповіла речниця.
Ситуація на фронті дуже складна - співзасновник DeepStateMAP03.09.24, 14:19 • 18649 переглядiв