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Ситуація на фронті дуже складна - співзасновник DeepStateMAP

Ситуація на фронті дуже складна - співзасновник DeepStateMAP

Київ • УНН

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Роман Погорілий повідомив про складну ситуацію на різних ділянках фронту. Активні бойові дії тривають у багатьох районах, включаючи Вугледар, Мар'їнку, Торецьк та Покровськ.

Ситуація на фронті дуже складна. Є дуже багато районів активної фази бойових зіткнень. Про це повідомив співзасновник карти DeepStateMAP Роман Погорілий в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Щодо ситуації на фронті. Я обмежусь словом – складна. Дуже складна. Дуже різні ділянки фронту, які мають свою характеристику боїв, свою динаміку

- сказав Погорілий.

Він зазначив, що дуже багато районів активної фази бойових зіткнень починаючи від Вугледару, який набирає обертів і стає все більш гарячішим, і цьому сприяли певні причини, зокрема вихід росіян на трасу Вугледар–Водяне–Костянтинівка, накопичення угруповування яке зараз активізовується користуючись сприятливою обстановкою.

Це район Мар'їнки, зокрема боїв в Красногорівці й Максимільянівці в сторону Курахового. Це найгарячіші ділянки фронту Торецьк та Покровськ, зокрема бої в багатьох населених пунктах в цьому районі і на жаль ситуація не просто складна, а вона з кожним днем погіршується все більше і більше. Це бої за Часів Яр, район Сіверська. Харківщина-Луганщина, де деякі бойові дії тривають, зокрема в районі населеного пункту Піщане, Синьківка біля Куп'янська. Тобто дуже багато цих фаз й все це відбувається під великим натиском ворога з використанням величезної кількості ресурсів

- розповів Погорілий.

Терористи просунулися у Нью-Йорку та Пречистівці на Донеччині - DeepState03.09.24, 00:32 • 22897 переглядiв

Доповнення

2 вересня Президент Володимир Зеленський заявив, що на Покровському напрямку дві доби немає просування у росіян попри складну ситуацію. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна

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