Ситуація на фронті дуже складна - співзасновник DeepStateMAP

Ситуація на фронті дуже складна. Є дуже багато районів активної фази бойових зіткнень. Про це повідомив співзасновник карти DeepStateMAP Роман Погорілий в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Він зазначив, що дуже багато районів активної фази бойових зіткнень починаючи від Вугледару, який набирає обертів і стає все більш гарячішим, і цьому сприяли певні причини, зокрема вихід росіян на трасу Вугледар–Водяне–Костянтинівка, накопичення угруповування яке зараз активізовується користуючись сприятливою обстановкою.

Це район Мар'їнки, зокрема боїв в Красногорівці й Максимільянівці в сторону Курахового. Це найгарячіші ділянки фронту Торецьк та Покровськ, зокрема бої в багатьох населених пунктах в цьому районі і на жаль ситуація не просто складна, а вона з кожним днем погіршується все більше і більше. Це бої за Часів Яр, район Сіверська. Харківщина-Луганщина, де деякі бойові дії тривають, зокрема в районі населеного пункту Піщане, Синьківка біля Куп'янська. Тобто дуже багато цих фаз й все це відбувається під великим натиском ворога з використанням величезної кількості ресурсів