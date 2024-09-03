Ситуация на фронте очень сложная - соучредитель DeepStateMAP

Ситуация на фронте очень сложная. Есть очень много районов активной фазы боевых столкновений. Об этом сообщил соучредитель карты DeepStateMAP Роман Погорелый в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Что касается ситуации на фронте. Я ограничусь словом - сложная. Очень сложная. Очень разные участки фронта, которые имеют свою характеристику боев, свою динамику - сказал Погорелый.

Он отметил, что очень много районов активной фазы боевых столкновений начиная от Угледара, который набирает обороты и становится все более горячим, и этому способствовали определенные причины, в частности выход россиян на трассу Угледар-Водяное-Константиновка, накопление группировки которое сейчас активизируется пользуясь благоприятной обстановкой.

Это район Марьинки, в частности боев в Красногоровке и Максимильяновке в сторону Курахово. Это горячие участки фронта Торецк и Покровск, в частности бои во многих населенных пунктах в этом районе и к сожалению ситуация не просто сложная, а она с каждым днем ухудшается все больше и больше. Это бои за Часов Яр, район Северска. Харьковщина-Луганщина, где некоторые боевые действия продолжаются, в частности в районе населенного пункта Песчаное, Синьковка возле Купянска. То есть очень много этих фаз и все это происходит под большим натиском врага с использованием огромного количества ресурсов - рассказал Погорелый.

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2 сентября Президент Владимир Зеленский заявил, что на Покровском направлении двое суток нет продвижения у россиян, несмотря на сложную ситуацию.