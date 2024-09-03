Террористы продвинулись в Нью-Йорке и Пречистовке в Донецкой области - DeepState
Киев • УНН
DeepState, враг осуществил продвижение в населенных пунктах Нью-Йорк и Пречистовка. Уточняется линия соприкосновения возле Лимана Первого и Водяного, относительная стабилизация фронта наблюдается возле Галициновки.
Оккупанты продвинулись в Нью-Йорке и Пречистовке. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.
Враг продвинулся в Нью-Йорке и Пречистовке. Уточняется линия соприкосновения возле Лимана Первого и Водяного. Относительная стабилизация фронта возле Галициновки
Напомним
По информации от Генштаба, на Покровском направлении произошло 55 боев в районах населенных пунктов Воздвиженка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Новогродовка, Крутой Яр, Гродовка, Михайловка и Селидово.
DeepState: сили Оборони зачистили частину Курської області, окупанти просунулись на Донеччині2 сентября 2024, 01:00 • 115130 просмотров