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Терористи просунулися у Нью-Йорку та Пречистівці на Донеччині - DeepState

Терористи просунулися у Нью-Йорку та Пречистівці на Донеччині - DeepState

Київ • УНН

 • 22897 перегляди

DeepState, ворог здійснив просування у населених пунктах Нью-Йорк та Пречистівка. Уточнюється лінія зіткнення біля Лиману Першого та Водяного, відносна стабілізація фронту спостерігається біля Галицинівки.

Окупанти просунулися у Нью-Йорку та Пречистівці. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.

Ворог просунувся у Нью-Йорку та Пречистівці. Уточнюється лінія зіткнення біля Лиману Першого та Водяного. Відносна стабілізація фронту біля Галицинівки

- DeepState.

Нагадаємо

За інформацією від Генштабу, на Покровському напрямку відбулося 55 боїв у районах населених пунктів Воздвиженка, Зелене Поле, Миролюбівка, Новогродівка, Крутий Яр, Гродівка, Михайлівка та Селидове.

DeepState: сили Оборони зачистили частину Курської області, окупанти просунулись на Донеччині02.09.24, 04:00 • 115419 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна

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