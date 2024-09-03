Терористи просунулися у Нью-Йорку та Пречистівці на Донеччині - DeepState
Київ • УНН
DeepState, ворог здійснив просування у населених пунктах Нью-Йорк та Пречистівка. Уточнюється лінія зіткнення біля Лиману Першого та Водяного, відносна стабілізація фронту спостерігається біля Галицинівки.
Окупанти просунулися у Нью-Йорку та Пречистівці. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.
Ворог просунувся у Нью-Йорку та Пречистівці. Уточнюється лінія зіткнення біля Лиману Першого та Водяного. Відносна стабілізація фронту біля Галицинівки
Нагадаємо
За інформацією від Генштабу, на Покровському напрямку відбулося 55 боїв у районах населених пунктів Воздвиженка, Зелене Поле, Миролюбівка, Новогродівка, Крутий Яр, Гродівка, Михайлівка та Селидове.
DeepState: сили Оборони зачистили частину Курської області, окупанти просунулись на Донеччині02.09.24, 04:00 • 115419 переглядiв