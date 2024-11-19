Глава Харьковского облсовета не задекларировала недвижимость в Ницце и другие активы: начато производство

Председатель Харьковского областного совета подозревается в том, что не указала в декларации ряд сведений. Это было обнаружено в результате полной проверки, проведенной НАПК, передает УНН.

Детали

По данным специалистов Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции, действующая председатель Харьковского областного совета не указала в декларации сведения о недвижимом имуществе в Ницце, Франция, стоимость которого может составлять 88 тыс. евро (что эквивалентно более 2,7 млн грн), которым пользуется (арендует) ее муж.

Кроме того, по результатам полной проверки выявлены признаки завышения отраженного в декларации чиновницы размера наличности на более 680 тыс. грн. Под сомнением у инспекторов факт получения ее мужем дохода от продажи корпоративных прав Le Folie's (ресторанный бизнес во Франции) в размере всего 500 евро.

Также чиновница не указала в декларации сведения об определении ее мужа конечным бенефициарным владельцем юридического лица, зарегистрированного по законодательству Франции SAS Midi au Soleil (ресторан на набережной Канн, Франции).

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По результатам полной проверки в декларации председателя Харьковского областного совета, выявлены признаки декларирования недостоверных сведений на более 3,4 млн грн.

Начато уголовное производство (согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке).

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