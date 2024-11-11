Зарплата 332 тыс. грн: несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает работать на должности и получать заоблачные средства

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Директор юрдепартамента НБУ Александр Зима, против которого открыто уголовное производство, получил 332 тыс. грн зарплаты за октябрь. За 2023 год его доход в НБУ составил 5,5 млн грн.

Более 300 тысяч гривен зарплаты получил за октябрь директор юридического департамента Национального банка Украины Александр Зима, против которого открыто уголовное производство из-за вероятного злоупотребления властью или служебным положением, пишет УНН.

Главный юрист НБУ Александр Зима подал в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии. Он указал, что в октябре получил 332 025 гривен заработной платы.

Согласно декларации за 2023 год, Зима заработал за год в Нацбанке почти 5,5 миллионов гривен. Кроме того, в прошлом году он получил более 1,8 миллиона гривен дохода в размере номинальной стоимости погашенных ОВГЗ.

Зима указал в декларации, что хранил наличными 170 тысяч долларов. На его банковских счетах в прошлом году  суммарно было почти 450 тысяч гривен и более 23 тысяч фунтов стерлингов. Главный юрист НБУ также имеет четыре слитка банковского золота.

Интересно, что Александр Зима в декларации не указал ни одного дохода жены Екатерины Зимы. Согласно его декларации, на ее банковском счете хранится лишь 2 452 гривен. В то же время, согласно данным декларации, Екатерина Зима внесла почти 1,9 миллиона гривен авансового платежа по договору с ООО «КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ »БУДКЕПИТАЛ»

Добавим

Уголовное производство было открыто из-за письма Александра Зимы в Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). В документе Зима, который является одновременно директором юридического департамента НБУ и председателем Административного совета ФГВФЛ, от имени Нацбанка рекомендовал Фонду отозвать иски, поданные банком «Конкорд» против НБУ. Эти иски касались отмены штрафов на сумму почти 63,5 миллиона гривен и были поданы еще до решения о ликвидации банка.

Фонд гарантирования вкладов прислушался к этой рекомендации, что, по словам Елены Соседки, лишило акционеров банка их конституционного права на справедливый суд.

Таким образом Зима вероятно поставил под сомнение независимость дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц, что теперь имеет негативное влияние на взаимодействие с международными финансовыми институтами. Ведь не исключено что, например, МВФ, из-за недовольства ситуацией, начал активно требовать от Украины разработки процедуры и проведения открытого конкурса на должность директора-распорядителя ФГВФЛ.

Сейчас дело Зимы передано из ГБР на расследование Печерскому управлению полиции г. Киева. Правоохранители сообщили УНН, что планируют допросить главного юриста НБУ, а после вручения ему уведомления о подозрении следователи вероятно будут обращаться с ходатайством в суд об отстранении Зимы от исполнения обязанностей директора юридического департамента НБУ. Следователи также признали Елену и Юлию Соседок потерпевшими в этом уголовном производстве, чем подтвердили, что действия Зимы нанесли ущерб.

Несмотря на серьезность обвинений Александр Зима продолжает работать в Нацбанке и получать заоблачную зарплату. Возникает вопрос, оправданы ли такие большие зарплаты чиновников Нацбанка во время войны, особенно если учесть, что чиновник фигурирует в деле о злоупотреблении властью?

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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