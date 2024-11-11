Чиновница Львовской МСЭК получила подозрение за сокрытие от декларирования миллионного состояния - ГБР

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении чиновнице Львовской областной МСЭК за сокрытие от декларирования миллионных доходов, сообщили в ГБР в понедельник, пишет УНН.

Детали

"Сотрудники ГБР сообщили о подозрении чиновнице Львовской областной медико-социальной экспертной комиссии. Она подозревается в декларировании недостоверной информации на миллионы гривен", - сообщили в ГБР.

В частности, по данным ГБР, "она не указала в декларации за 2023 год, что пользуется оформленными на родственников автомобилями BMW X5 2023 года и Mercedes GLE 2023 года". Общая стоимость машин составляет, как указано, почти 6 миллионов гривен. "А также "арендует" место в паркинге расположенном в ее доме", - отметили в бюро.

Чиновница, как сообщается, подозревается в декларировании недостоверной информации (ч. 1 ст. 366-2 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

"Также подозреваемой вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде залога и отстранения от должности", - говорится в сообщении.

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