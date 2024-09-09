Глава ГСЧС рассказал, чем будет заниматься Офис противоминной деятельности
Киев • УНН
Офис противоминной деятельности ГСЧС будет координировать процессы разминирования и сертификацию операторов. Он также будет заниматься информационно-разъяснительными мероприятиями по минной безопасности и обобщением информации.
Офис противоминной деятельности, который создала Государственная служба чрезвычайных ситуаций, будет координировать процессы разминирования, заниматься сертификацией операторов и информационно-разъяснительными мероприятиями по минной безопасности. Об этом рассказал председатель ГСЧС Андрей Даник в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
Офис противоминной деятельности ГСЧС - это координационный орган ГСЧС, который отвечает за планирование, мониторинг и практическую организацию и координацию выполнения задач по разминированию. Кроме того, этот орган будет осуществлять сертификацию операторов противоминной деятельности и организовывать работу по информационно-разъяснительным мероприятиям, по минной безопасности
По его словам, это очень важный шаг, ведь теперь ГСЧС сможет обобщать информацию, своевременно вносить ее в соответствующие реестры и видеть полную картину и принимать решения.
Напомним
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям открыла свой Офис противоминной деятельности ГСЧС. Это поможет повысить эффективность функционирования системы управления качеством разминирования и инспектирования территорий.
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