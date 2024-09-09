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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Глава ГСЧС рассказал, чем будет заниматься Офис противоминной деятельности

Глава ГСЧС рассказал, чем будет заниматься Офис противоминной деятельности

Киев  •  УНН

9 сентября 2024, 11:36  •  13681 просмотра

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Офис противоминной деятельности ГСЧС будет координировать процессы разминирования и сертификацию операторов. Он также будет заниматься информационно-разъяснительными мероприятиями по минной безопасности и обобщением информации.

Офис противоминной деятельности, который создала Государственная служба чрезвычайных ситуаций, будет координировать процессы разминирования, заниматься сертификацией операторов и информационно-разъяснительными мероприятиями по минной безопасности. Об этом рассказал председатель ГСЧС Андрей Даник в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Офис противоминной деятельности ГСЧС - это координационный орган ГСЧС, который отвечает за планирование, мониторинг и практическую организацию и координацию выполнения задач по разминированию. Кроме того, этот орган будет осуществлять сертификацию операторов противоминной деятельности и организовывать работу по информационно-разъяснительным мероприятиям, по минной безопасности

- сказал Даник.

По его словам, это очень важный шаг, ведь теперь ГСЧС сможет обобщать информацию, своевременно вносить ее в соответствующие реестры и видеть полную картину и принимать решения.

Напомним

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям открыла свой Офис противоминной деятельности ГСЧС. Это поможет повысить эффективность функционирования системы управления качеством разминирования и инспектирования территорий.

Правительство приняло решение об ускорении гуманитарного разминирования3 сентября 2024, 09:52 • 24034 просмотра

Ирина Колесник

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