Глава ГСЧС рассказал, чем будет заниматься Офис противоминной деятельности

Офис противоминной деятельности, который создала Государственная служба чрезвычайных ситуаций, будет координировать процессы разминирования, заниматься сертификацией операторов и информационно-разъяснительными мероприятиями по минной безопасности. Об этом рассказал председатель ГСЧС Андрей Даник в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Офис противоминной деятельности ГСЧС - это координационный орган ГСЧС, который отвечает за планирование, мониторинг и практическую организацию и координацию выполнения задач по разминированию. Кроме того, этот орган будет осуществлять сертификацию операторов противоминной деятельности и организовывать работу по информационно-разъяснительным мероприятиям, по минной безопасности - сказал Даник.

По его словам, это очень важный шаг, ведь теперь ГСЧС сможет обобщать информацию, своевременно вносить ее в соответствующие реестры и видеть полную картину и принимать решения.

Напомним

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям открыла свой Офис противоминной деятельности ГСЧС. Это поможет повысить эффективность функционирования системы управления качеством разминирования и инспектирования территорий.

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