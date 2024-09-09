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Голова ДСНС розповів, чим буде займатись Офіс протимінної діяльності

Голова ДСНС розповів, чим буде займатись Офіс протимінної діяльності

Київ • УНН

 • 18877 перегляди

Офіс протимінної діяльності ДСНС координуватиме процеси розмінування та сертифікацію операторів. Він також займатиметься інформаційно-роз'яснювальними заходами щодо мінної безпеки та узагальненням інформації.

Офіс протимінної діяльності, який створила Державна служба надзвичайних ситуацій, координуватиме процеси розмінування, займатиметься сертифікацією операторів та інформаційно-роз’яснювальними заходами щодо мінної безпеки. Про це розповів голова ДСНС Андрій Даник в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Офіс протимінної діяльності ДСНС — це координаційний орган ДСНС, який відповідає за планування, моніторинг та практичну організацію та координацію виконання завдань по розмінуванню. Крім того, цей орган буде здійснювати сертифікацію операторів протимінної діяльності та організовувати роботу з інформаційно-розʼяснювальних заходів, щодо мінної безпеки

- сказав Даник.

За його словами, це дуже важливий крок, адже тепер ДСНС зможе узагальнювати інформацію, своєчасно вносити її до відповідних реєстрів і бачити повну картину та приймати рішення.

Нагадаємо

Державна служба з надзвичайних ситуацій відкрила свій Офіс протимінної діяльності ДСНС. Це допоможе підвищити ефективність функціонування системи управління якістю розмінування та інспектування територій.

Уряд ухвалив рішення щодо прискорення гуманітарного розмінування03.09.24, 12:52 • 24375 переглядiв

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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