Глава дипломатии ЕС: Европа должна найти новые решения по финансированию для Украины

Верховный представитель ЕС и иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас заявила, что ЕС предоставил Украине более 134 млрд евро помощи, включая 50 млрд военной, и подчеркнула необходимость увеличения поддержки. Об этом она сказала на конференции послов ЕС в понедельник, пишет УНН.

Мы... должны быть сильнее для Украины. ЕС является крупнейшим донором Украины. Мы внесли более 134 миллиардов евро, включая почти 50 миллиардов в виде военной помощи. Мы не можем говорить о том, чтобы делать меньше, когда мы должны делать больше. Где есть желание, есть и способ. Поэтому я не принимаю аргумента, что то или это никогда не делалось раньше. Я хочу, чтобы мы нашли дальнейшие решения по финансированию для Украины - сказала глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

Она подчеркнула, что «Россия является экзистенциальной угрозой для всех нас».

«Поэтому я не хочу слышать, чего мы не можем сделать. Я хочу обсуждать и действовать в соответствии с тем, что мы можем сделать», - сказала Каллас.