Голова дипломатії ЄС: Європа має знайти нові рішення щодо фінансування для України

Верховна представниця ЄС і закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що ЄС надав Україні понад 134 млрд євро допомоги, включаючи 50 млрд військової, і наголосила на необхідності збільшення підтримки. Про це вона сказала на конференції послів ЄС у понеділок, пише УНН.

Ми... маємо бути сильнішими для України. ЄС є найбільшим донором України. Ми внесли понад 134 мільярди євро, включаючи майже 50 мільярдів у вигляді військової допомоги. Ми не можемо говорити про те, щоб робити менше, коли ми маємо робити більше. Де є бажання, є і спосіб. Тому я не приймаю аргументу, що те чи це ніколи не робилося раніше. Я хочу, щоб ми знайшли подальші рішення щодо фінансування для України - сказала голова дипломатії ЄС Кая Каллас.

Вона наголосила, що "росія є екзистенційною загрозою для всіх нас".

"Тому я не хочу чути, чого ми не можемо зробити. Я хочу обговорювати та діяти відповідно до того, що ми можемо зробити", - сказала Каллас.

Всі заморожені активи рф в Євросоюзі слід направити Україні – очільниця дипломатії ЄС Кая Каллас