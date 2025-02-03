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Голова дипломатії ЄС: Європа має знайти нові рішення щодо фінансування для України

Київ • УНН

 • 63316 перегляди

Верховна представниця ЄС Кая Каллас повідомила про надання Україні допомоги на суму понад 134 млрд євро, з яких 50 млрд - військова. Вона наголосила на необхідності збільшення підтримки України.

Верховна представниця ЄС і закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що ЄС надав Україні понад 134 млрд євро допомоги, включаючи 50 млрд військової, і наголосила на необхідності збільшення підтримки. Про це вона сказала на конференції послів ЄС у понеділок, пише УНН.

Ми... маємо бути сильнішими для України. ЄС є найбільшим донором України. Ми внесли понад 134 мільярди євро, включаючи майже 50 мільярдів у вигляді військової допомоги. Ми не можемо говорити про те, щоб робити менше, коли ми маємо робити більше. Де є бажання, є і спосіб. Тому я не приймаю аргументу, що те чи це ніколи не робилося раніше. Я хочу, щоб ми знайшли подальші рішення щодо фінансування для України

- сказала голова дипломатії ЄС Кая Каллас.

Вона наголосила, що "росія є екзистенційною загрозою для всіх нас".

"Тому я не хочу чути, чого ми не можемо зробити. Я хочу обговорювати та діяти відповідно до того, що ми можемо зробити", - сказала Каллас.

Всі заморожені активи рф в Євросоюзі слід направити Україні – очільниця дипломатії ЄС Кая Каллас13.12.24, 03:15 • 109339 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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