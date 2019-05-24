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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 52699 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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7 марта, 08:52 • 118315 просмотра

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7 марта, 06:35 • 110549 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137004 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144507 просмотра

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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Глава АП: мы можем добиться победы на Донбассе мирным путем, не ценой жизней

Глава АП: мы можем добиться победы на Донбассе мирным путем, не ценой жизней

Киев  •  УНН

 • 23998 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Глава Администрации президента Украины Андрей Богдан сообщил, что государство может победить в войне на Донбассе “мирным путем”. Об этом пишет УНН со ссылкой на слова чиновника, сказанные в эфире политического ток-шоу на одном из украинских телеканалов.

Андрей Богдан сказал, что: “Я считаю, что мы можем достичь победы мирным путем, и возможно, это трудный путь, но именно им надо идти”.

В АП склоняются к мнению, что: “Конечно мы идем к победе, но не ценой жизней наших военных. Конечно, есть необходимые потери, но когда статистика в телевизоре (объявляют количество погибших) — это одно, а когда это люди, с которыми ты вчера разговаривал, курил и общался — это совсем другое”.

Стоит напомнить, что Администрация президента считает шуткой петицию об отставке главы государства Владимира Зеленского, которую зарегистрировали на сайте президента.

Украинские Национальные Новости

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