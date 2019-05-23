АП: петиції про відставку Зеленського ми вважаємо жартом
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Адміністрація президента вважає жартом петицію щодо відставки глави держави Володимира Зеленського, яку зареєстрували на сайті президента, пише УНН з посиланням на слова очільника АП Андрія Богдана, сказані в ефірі політичного шоу одного з українських телеканалів.
Андрій Богдан повідомив в ефірі, що: “Ми розцінюємо цю петицію, як жарт, можливо навіть як смішний жарт. Законом передбачені випадки, коли закінчуються повноваження президента і такі петиції не є підставою для реагування шляхом закінчення повноважень президента”.
Чиновник зазначив, що у команді Зеленського розуміють, що його підтримують не всі українці, проте розраховують зменшити кількість незадоволених президентом, переконавши їх та зробивши власними однодумцями.
Варто додати, що петиція “За відставку Президента України Володимира Зеленського”, яка з’явилася на сторінці електронних петицій офіційного інтернет-представництва Президента України лише 22 травня, за добу набрала необхідну для розгляду кількість голосів — 25 тисяч.