Петиція за відставку Зеленського набрала необхідну для розгляду кількість голосів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Петиція "За відставку Президента України Володимира Зеленського", яка з'явилася на сторінці електронних петицій офіційного інтернет-представництва Президента України лише 22 травня, за добу набрала необхідну для розгляду кількість голосів - 25 тисяч, повідомляє УНН.
Станом на 15:12 23 травня петиція подолала бар'єр у 25 тисяч голосів.
"Статус: очікує на розгляд", - йдеться у підписі щодо статусу петиції.
Цього ранку у петиції, яку зареєстрували напередодні, було лише трохи більше 5 тисяч голосів.
"Складається неприпустима ситуація, коли "слуга народу" не має моральних зобов'язань перед своїм народом, сформованих у передвиборчому процесі. Тому ми, народ України, вимагаємо Вашої негайної відставки з посади Президента України!" - вказано зокрема у петиції авторства Максима Миколайовича Безрука.
У Зеленського відреагували на петицію про відставку Президента.
Додамо, це не єдина петиція щодо відставки Зеленського. Відучора йде збір підписів під петицією "Відставка Президента України Володимира Зеленського у разі невиконання своїх обіцянок".
Нагадаємо, за першу добу президентства до Зеленського надійшло близько 30 петицій.