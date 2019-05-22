За першу добу президентства до Зеленського надійшло близько 30 петицій
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. До новопризначеного голови держави Володимира Зеленського надійшло вже близько 30 петицій, в яких українці просять Президента надати звання Героя його попереднику Петру Порошенку, а також скоротити чисельність депутатів Верховної Ради України й відновити ядерний потенціал країни. Відповідні петиції зареєстровані на сайті президента, передає УНН.
Так, першою петицією, зареєстрованою в день інавгурації Зеленського на сайті Президента, стало звернення № 22/053242-еп Любові Блажчук із проханням надати звання Героя України президенту Петру Порошенко.
“За Томос, Мову, ЄС, за Армію, за збереження цілісності нашої Держави! За невтомну працю, за безсонні ночі, він єдиний президент України, який зробив не можливе для нас, ми стали Нацією”, — пояснила авторка свою ініціативу.
Також Президента просять у петиції № 22/053308-еп провести референдум щодо визначення кількості депутатів Верховної Ради України, оскільки “450 депутатів при скороченні населення та тимчасово окупованих територіях України є невиправдано завищеною кількістю”.
При цьому Борис Островський у петиції № 22/053330-еп пропонує Перейменувати назву “Верховна Рада України” (скорочене ВРУ) на “Верховна Державна Рада України” (скорочено — ВДРУ).
Крім того, в петиції № 22/053336-еп Павло Гордовський ініціює відновлення ядерного потенціалу для повернення земельної цілісності країни.
Крім того, Владислав Бащук у петиції просить розблокувати російські соцмережі. “Розблокування соціальних мереж „ВКонтакте“, „Одноклассники“, пошуку „Яндекс“ (і все що з ним зв’язано), пошту та пошук „Mail.ru“ — воно необхідно, і було заблоковано несправедливо”, — аргументував ініціативу автор петиції.
Нагадаємо, кінцеве рішення в переговорному процесі з Росією по Донбасу може бути винесене на референдум для ухвалення більшістю суспільства.