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За первые сутки президентства к Зеленскому поступило около 30 петиций

За первые сутки президентства к Зеленскому поступило около 30 петиций

Киев  •  УНН

 • 27849 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. К новоназначеннму главе государства Владимиру Зеленскому поступило уже около 30 петиций, в которых украинцы просят Президента присвоить звание Героя его предшественнику Петру Порошенко, а также сократить численность депутатов Верховной Рады Украины и восстановить ядерный потенциал страны. Соответствующие петиции зарегистрированы на сайте президента, передает УНН.

Так, первой петицией, зарегистрированной в день инаугурации Зеленского на сайте Президента, стало обращение № 22/053242-эп Любови Блажчук с просьбой присвоить звание Героя Украины президенту Петру Порошенко.

"За Томос, Язык, ЕС, за Армию, за сохранение целостности нашего государства! За неутомимый труд, за бессонные ночи, он единственный президент Украины, который сделал невозможно для нас, мы стали Нацией", - пояснила автор свою инициативу.

Также Президента просят в петиции № 22/053308-эп провести референдум по определению количества депутатов Верховной Рады Украины, поскольку "450 депутатов при сокращении населения и временно оккупированных территориях Украины является неоправданно завышенной количеством".

При этом Борис Островский в петиции № 22/053330-эп предлагает переименовать название "Верховная Рада Украины" (сокращенное ВРУ) на "Верховный Государственный Совет Украины" (сокращенно - ВГСУ).

Кроме того, в петиции № 22/053336-эп Павел Гордовский инициирует возобновление ядерного потенциала для возвращения земельного целостности страны.

Кроме того, Владислав Бащук в петиции просит разблокировать российские соцсети. "Разблокирование социальных сетей "ВКонтакте", "Одноклассники", поиска "Яндекс" (и все что с ним связано), почту и поиск "Mail.ru" - оно необходимо, и были заблокированы несправедливо", - аргументировал инициативу автор петиции.

Напомним, конечное решение в переговорном процессе с Россией по Донбассу может быть вынесено на референдум для принятия большинством общества.

Украинские Национальные Новости

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