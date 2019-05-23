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У Зеленського відреагували на петицію про відставку Президента

У Зеленського відреагували на петицію про відставку Президента

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. На петицію щодо усунення Президента відреагують, коли буде набрана достатня кількість підписів. Про це у Києві журналістам заявив представник команди Президента України Денис Монастирський, передає УНН.

"Будь-які інститути прямої демократії, як-то петиції, це є здорова реакція суспільства, яка має отримати фідбек, коли буде набрано певну кількість (підписів - ред.), яка визначає і змушує президента реагувати на неї. Коли буде набрана та критична кількість, яка вимагається, думаю, реакція Президента буде на цю петицію”, - сказав він.

Нагадаємо, петиція "За відставку Президента України Володимира Зеленського" з'явилася на сторінці електронних петицій офіційного інтернет-представництва Президента України 22 травня.

Наразі вона зібрала майже половину необхідних голосів.

Українські Національні Новини

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