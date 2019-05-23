У Зеленського відреагували на петицію про відставку Президента

"Будь-які інститути прямої демократії, як-то петиції, це є здорова реакція суспільства, яка має отримати фідбек, коли буде набрано певну кількість (підписів - ред.), яка визначає і змушує президента реагувати на неї. Коли буде набрана та критична кількість, яка вимагається, думаю, реакція Президента буде на цю петицію”, - сказав він.

Нагадаємо, петиція "За відставку Президента України Володимира Зеленського" з'явилася на сторінці електронних петицій офіційного інтернет-представництва Президента України 22 травня.

Наразі вона зібрала майже половину необхідних голосів.