У Зеленського відреагували на петицію про відставку Президента
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. На петицію щодо усунення Президента відреагують, коли буде набрана достатня кількість підписів. Про це у Києві журналістам заявив представник команди Президента України Денис Монастирський, передає УНН.
"Будь-які інститути прямої демократії, як-то петиції, це є здорова реакція суспільства, яка має отримати фідбек, коли буде набрано певну кількість (підписів - ред.), яка визначає і змушує президента реагувати на неї. Коли буде набрана та критична кількість, яка вимагається, думаю, реакція Президента буде на цю петицію”, - сказав він.
Нагадаємо, петиція "За відставку Президента України Володимира Зеленського" з'явилася на сторінці електронних петицій офіційного інтернет-представництва Президента України 22 травня.
Наразі вона зібрала майже половину необхідних голосів.