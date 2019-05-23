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Петиція за відставку Зеленського зібрала майже половину необхідних голосів

Петиція за відставку Зеленського зібрала майже половину необхідних голосів

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Петиція "За відставку Президента України Володимира Зеленського", яка з'явилася на сторінці електронних петицій офіційного інтернет-представництва Президента України лише 22 травня, за півдня зібрала уже 11297 голосів з 25 тисяч, необхідних для її розгляду, її підтримка подвоїлася за півдня, повідомляє УНН.

Цього ранку у петиції, яку зареєстрували напередодні, було лише трохи більше 5 тисяч голосів.

"Складається неприпустима ситуація, коли "слуга народу" не має моральних зобов'язань перед своїм народом, сформованих у передвиборчому процесі. Тому ми, народ України, вимагаємо Вашої негайної відставки з посади Президента України!" - вказано зокрема у петиції авторства Максима Миколайовича Безрука.

Додамо, це не єдина петиція щодо відставки Зеленського. Відучора йде збір підписів під петицією "Відставка Президента України Володимира Зеленського у разі невиконання своїх обіцянок".

Нагадаємо, за першу добу президентства до Зеленського надійшло близько 30 петицій.

Українські Національні Новини

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