Петиція за відставку Зеленського зібрала майже половину необхідних голосів

КИЇВ. 23 травня. УНН. Петиція "За відставку Президента України Володимира Зеленського", яка з'явилася на сторінці електронних петицій офіційного інтернет-представництва Президента України лише 22 травня, за півдня зібрала уже 11297 голосів з 25 тисяч, необхідних для її розгляду, її підтримка подвоїлася за півдня, повідомляє УНН.