Петиція за відставку Зеленського за день зібрала 5 тис. голосів

"Вельмишановний Володимире Олександровичу, голосування за Вас у більшості своїй було голосуванням протестним. Насправді Ви не маєте підтримки 73% виборців. Ваша особа зовсім не об'єднує більшість українців, що мають різні, почасти діаметрально протилежні погляди і бажання. Ви консолідували протест, не даючи конкретних обіцянок і політичних орієнтирів, однак тепер, після обрання і інавгурації, Ви не можете не мати конкретного шляху", - йдеться у петиції, ініціатором якої вказаний Безрук Максим Миколайович.

"І перші ж Ваші заяви та дії розчаровують Ваших виборців, розбивають цю тимчасову ситуативну народну консолідацію. Користаючись відсутністю змістовних обіцянок народові, Ви почали приписувати народній волі власні забаганки. Складається неприпустима ситуація, коли "слуга народу" не має моральних зобов'язань перед своїм народом, сформованих у передвиборчому процесі. Тому ми, народ України, вимагаємо Вашої негайної відставки з посади Президента України!" - вказано у петиції.

Додамо, це не єдина петиція щодо відставки Зеленського. Відучора йде збір підписів під петицією "Відставка Президента України Володимира Зеленського у разі невиконання своїх обіцянок". Наразі у неї - 961 голос підтримки.

Нагадаємо, за першу добу президентства до Зеленського надійшло близько 30 петицій.