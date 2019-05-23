АП: петиции об отставке Зеленского мы считаем шуткой

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 27525 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 49180 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 66075 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 117676 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110391 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136902 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144487 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130055 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130134 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Актуальное
АП: петиции об отставке Зеленского мы считаем шуткой

АП: петиции об отставке Зеленского мы считаем шуткой

Киев  •  УНН

 • 17839 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Администрация президента считает шуткой петицию об отставке главы государства Владимира Зеленского, которую зарегистрировали на сайте президента, пишет УНН со ссылкой на слова главы АП Андрея Богдана, сказанные в эфире политического шоу одного из украинских телеканалов.

Андрей Богдан сообщил в эфире, что: “Мы расцениваем эту петицию, как шутку, возможно даже как смешную шутку. Законом предусмотрены случаи, когда заканчиваются полномочия президента и такие петиции не являются основанием для реагирования путем окончания полномочий президента”.

Чиновник отметил, что в команде Зеленского понимают, что его поддерживают не все украинцы, однако рассчитывают уменьшить количество недовольных президентом, убедив их и сделав собственными единомышленниками.

Стоит добавить, что петиция “За отставку Президента Украины Владимира Зеленского”, которая появилась на странице электронных петиций официального интернет-представительства Президента Украины только 22 мая, за сутки набрала необходимую для рассмотрения количество голосов — 25 тысяч.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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